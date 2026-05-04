بسبب بلاغ نقيب الممثلين.. فنانة شابة في قبضة الأمن!

بسبب بلاغ نقيب الممثلين.. فنانة شابة في قبضة الأمن!
قررت النيابة العامة حبس الفنانة الشابة ياسمينا المصري لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك في البلاغ المقدم ضدها من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والذي يتهمها فيه بالسبّ والقذف ونشر أخبار كاذبة عبر موقع "فيسبوك".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري بعد صدور مذكرة ضبط وإحضار بحقها على خلفية البلاغ نفسه، حيث جرى توقيفها في أحد الأماكن التي تتردد عليها بمنطقة النزهة في القاهرة.

وبعد توقيفها، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات قبل أن تقرر حبسها احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة القضية.

جاء في بلاغ الدكتور أشرف زكي ضد ياسمينا المصري أنها نشرت عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، عبارات سبّ وتشهير بحقه.

كما كشف البلاغ عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تعود الى اتهامات متبادَلة بشأن اعتراض ياسمينا على إصدار تصاريح عمل لغير المقيّدين في النقابة، الى جانب منعها من مزاولة مهنة التمثيل.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمة في دائرة قسم شرطة النزهة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت ياسمينا المصري قد أعلنت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" إضرابها عن الطعام بسبب تعسّف نقيب الممثلين في التعامل معها، وأكدت أنها لن تتراجع عن قرارها حتى تحصل على حقها.
