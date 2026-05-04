بسبب بلاغ نقيب الممثلين.. فنانة شابة في قبضة الأمن!

قررت النيابة العامة حبس الفنانة الشابة ياسمينا المصري لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك في البلاغ المقدم ضدها من نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والذي يتهمها فيه بالسبّ والقذف ونشر أخبار كاذبة عبر موقع "فيسبوك".
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري بعد صدور مذكرة ضبط وإحضار بحقها على خلفية البلاغ نفسه، حيث جرى توقيفها في أحد الأماكن التي تتردد عليها بمنطقة النزهة في القاهرة.
وبعد توقيفها، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات قبل أن تقرر حبسها احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة القضية.