ترشيح فنانة عربية ضمن قائمة "أجمل مئة وجه في العالم"

كشفت قائمة TC Candler الخاصة بترشيح نجمات الفن حول العالم للمنافسة على لقب "أجمل وجه"، عن اختيار النجمة درة ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026"، في خطوة تعكس حضورها المتصاعد على الساحة العربية ومكانتها الفنية المتقدمة.

ويأتي هذا التصنيف ضمن القائمة السنوية التي تحظى بمتابعة عالمية واسعة، وتضم نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة من مختلف الدول، استناداً إلى معايير تشمل الجمال، الحضور الجماهيري، والتأثير، إذ تُعد من أبرز التصنيفات المرتبطة بهذا المجال.

ويُسجَّل هذا الترشيح للمرة الأولى للفنانة درة زروق ضمن قائمة "أجمل 100 وجه في العالم"، ما يسلّط الضوء على قدرتها في الجمع بين الأناقة والموهبة والحضور الجماهيري.