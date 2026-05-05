المرأة

دراسة تكشف...سخرية الأمهات من وزن المراهقين ترتبط بآثار نفسية

05-05-2026 | 00:58
دراسة تكشف...سخرية الأمهات من وزن المراهقين ترتبط بآثار نفسية
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في مركز «رود لسياسات الغذاء والصحة» بجامعة كونيتيكت الأميركية أن سخرية أفراد العائلة من المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن ترتبط بنتائج سلبية مستمرة على صحتهم النفسية والجسدية.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة «علم نفس الأطفال»، أن هذا النوع من التنمّر داخل الأسرة قد يؤدي إلى نوبات الشراهة، وسلوكيات غير صحية للتحكم بالوزن، إضافة إلى انخفاض تقدير الذات لدى المراهقين.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات 1073 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، مع دراسة تأثير 11 فئة من أفراد الأسرة، بما في ذلك الآباء والأشقاء والأقارب من الدرجة الثانية.

وبيّنت النتائج أن سخرية الأمهات كانت الأكثر ارتباطاً بالآثار السلبية، فيما أبلغت الفتيات عن معدلات أعلى من التعرض للتنمّر المرتبط بالوزن مقارنة بالفتيان، خصوصاً من الأقارب الإناث.

كما أظهرت الدراسة أن الوصم المرتبط بالوزن قد يؤثر على المراهقين بغض النظر عن شكل أجسامهم، إذ يتعرض حتى النحفاء أحياناً للسخرية من أفراد الأسرة.

ودعا الباحثون إلى تبني تدخلات أسرية للحد من هذه الظاهرة، وتعزيز التواصل الإيجابي مع المراهقين، مؤكدين أن التفاعلات اليومية داخل الأسرة قد تترك آثاراً طويلة الأمد على الصحة النفسية والبدنية.

