"أظافر الغيوم".. صيحة تجتاح مواقع التواصل: إليكِ طريقة اعتمادها

تتصدر "أظافر الغيوم" (Cloud Nails) صيحات الموضة الجمالية مؤخراً، حيث تجمع بين النعومة واللمسات الفنية المبتكرة، مما يمنح اليدين مظهراً حالمًا وعصرياً.



تعتمد هذه الصيحة على دمج ألوان هادئة مثل الأزرق السماوي، الأبيض، والوردي الباهت، مع رسم أشكال غيوم صغيرة بأسلوب "الديزاين" ثلاثي الأبعاد أو التدرج اللوني (Ombré).

وتتميز "أظافر الغيوم" بتنوعها؛ إذ يمكن اعتمادها بأسلوب بسيط وهادئ للاستخدام اليومي، أو إضافة لمسات من الغليتر والنجوم الصغيرة للمناسبات، وهي تتناسب مع مختلف أشكال الأظافر الطويلة والقصيرة على حد سواء.