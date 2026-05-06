18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
المرأة
أنجلينا جولي تنتصر مُجددا على براد بيت.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-05-2026
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت النجمة الأميركية
أنجلينا جولي
من تحقيق انتصار قضائي جديد في نزاعها القانوني مع زوجها السابق
براد بيت
وذلك بعد قرار محكمة في
لوس أنجلوس
برفض طلب يلزمها بالكشف عن رسائل خاصة تتعلق بقضية مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو ميرافال".
وأصدر القاضي، يوم الإثنين الماضي حكمًا برفض طلب فريق بيت بالحصول على 22 رسالة، معتبرًا أنها تندرج ضمن امتياز السرية بين المحامي وموكله.
وأكدت المحكمة أن النجم
براد
بيت لم ينجح في إثبات استثناء هذه المراسلات من الحماية القانونية، في قرار يتماشى مع حكم سابق لمحكمة
الاستئناف
.
ورغم ذلك، أشار القاضي إلى إمكانية إعادة النظر في المسألة إذا ظهرت أدلة جديدة، مؤكدًا أن المعطيات الحالية لا تدعم طلب بيت. كما رفضت المحكمة طلب أنجلينا جولي فرض عقوبات مالية على طليقها، معتبرة أن موقفه القانوني لم يكن بلا أساس.
ووصف محامي أنجلينا الحكم بأنه "انتصار مهم"، مشيرًا إلى أن محاولة الاطلاع على مراسلات محمية تمثل تجاوزًا قانونيًا. في المقابل، قال مصدر مقرّب من بيت إن القرار لا يمنع إعادة طرح الطلب في حال توفر أدلة إضافية، منتقدًا ما اعتبره حجبًا لوثائق مهمة.
