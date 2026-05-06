تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

"حياتي في خطر".. ملكة جمال سابقة تطلب النجدة بسبب معجب (صورة)

Lebanon 24
06-05-2026 | 04:36
A-
A+
حياتي في خطر.. ملكة جمال سابقة تطلب النجدة بسبب معجب (صورة)
حياتي في خطر.. ملكة جمال سابقة تطلب النجدة بسبب معجب (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت ملكة جمال مصر السابقة إيرينا يسري، بنشر بيان عبر حسابها في "إنستغرام" كشفت فيه ان معجبا يطاردها في كل مكان تتواجد فيه، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

وطالبت يسري الجهات المختصة بحمايتها من الخطر التي تواجهه بشكل يومي.

وكتبت إيرينا قائلة: "أنا حياتي في خطر، أنا أول مرة في حياتي أكتب حاجة بالشكل ده، ودايماً محافظة على خصوصية حياتي الشخصية، بس لما الأمر يهدّد حياتي ومستقبلي والناس المحيطين بيا، فأنا مش قادرة الصراحة أسكت عنه... من ساعة ما أخدت لقب ملكة جمال ودخلت أول مسلسل ليا في التمثيل، وفي شخص اسمه بلال بيتابعني وبيكتبلي كومنتات غريبة جداً، يبان إنه مُختل، وفاكر إن هو "مودي" وأنا "لارا" ومصدّق ده من ضمن أحداث المسلسل".
 
 
 
 
 
 
وتابعت: "كنت باخد الموضوع بضحك زي أي معجب، لكن الموضوع أتطور لدرجة إنه بيعرف أنا موجودة فين ويجيلي المكان اللي أنا فيه، ومعاه خاتم ويقولي ده خاتم جوازنا!، الموضوع يبان كوميدي وبيضحك لأي حد مستمع وممكن الموضوع ميتصدّقش، إنما أنا عاملة سكرين شوت لكل كلامه واعترافاته بملاحقته ليا في الأماكن والتهديدات وأنا مصوّراه بموبايلي وهو قدّام عربيتي وبيهدّدني إن أي حد يقرب مني هيقتله".

وأضافت: "لدرجه إنه تعدّى على السوّاق الخاص بي بالضرب، وجري لما كنا هنكلّم الشرطة، أنا معرفش بيعرف الأماكن اللي أنا فيها إزاي، الموضوع وصل بيا إن من خوفي لما أشوفه قدامي بيغمّ عليا في الشارع... سوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخص ده بسبب تصرفاته غير السوية".

وفور نشر ملكة جمال مصر السابقة بيان الاستغاثة، تحركت الأجهزة الأمنية وتم ضبط المتهم، حيث تبين أنه عامل أجنبي يقيم في مصر، وبمواجهته بما جاء في البلاغ اعترف بارتكاب الواقعة المذكورة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا إلى جانب نجم مسلسل "حلم أشرف" التركي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل ملكة جمال سابقة... حماتها أطلقت عليها 12 رصاصة!
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجته ملكة جمال عربية سابقة.. ممثل تركي شهير يحتفل بعيد ميلاده الـ 47 (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:08:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

ملكة جمال

موبايلي

مش قادر

إيرينا

موبايل

سكرين

إيرين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:13 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:22 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:54 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:43 | 2026-05-06
Lebanon24
01:13 | 2026-05-06
Lebanon24
23:00 | 2026-05-05
Lebanon24
09:22 | 2026-05-05
Lebanon24
05:54 | 2026-05-05
Lebanon24
04:26 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24