المرأة
"حياتي في خطر".. ملكة جمال سابقة تطلب النجدة بسبب معجب (صورة)
Lebanon 24
06-05-2026
|
04:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت
ملكة جمال
مصر السابقة
إيرينا
يسري، بنشر بيان عبر حسابها في "إنستغرام" كشفت فيه ان معجبا يطاردها في كل مكان تتواجد فيه، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي".
وطالبت يسري الجهات المختصة بحمايتها من الخطر التي تواجهه بشكل يومي.
وكتبت إيرينا قائلة: "أنا حياتي في خطر، أنا أول مرة في حياتي أكتب حاجة بالشكل ده، ودايماً محافظة على خصوصية حياتي الشخصية، بس لما الأمر يهدّد حياتي ومستقبلي والناس المحيطين بيا، فأنا مش قادرة الصراحة أسكت عنه... من ساعة ما أخدت لقب ملكة جمال ودخلت أول مسلسل ليا في التمثيل، وفي شخص اسمه بلال بيتابعني وبيكتبلي كومنتات غريبة جداً، يبان إنه مُختل، وفاكر إن هو "مودي" وأنا "لارا" ومصدّق ده من ضمن أحداث المسلسل".
وتابعت: "كنت باخد الموضوع بضحك زي أي معجب، لكن الموضوع أتطور لدرجة إنه بيعرف أنا موجودة فين ويجيلي المكان اللي أنا فيه، ومعاه خاتم ويقولي ده خاتم جوازنا!، الموضوع يبان كوميدي وبيضحك لأي حد مستمع وممكن الموضوع ميتصدّقش، إنما أنا عاملة
سكرين
شوت لكل كلامه واعترافاته بملاحقته ليا في الأماكن والتهديدات وأنا مصوّراه بموبايلي وهو قدّام عربيتي وبيهدّدني إن أي حد يقرب مني هيقتله".
وأضافت: "لدرجه إنه تعدّى على السوّاق الخاص بي بالضرب، وجري لما كنا هنكلّم الشرطة، أنا معرفش بيعرف الأماكن اللي أنا فيها إزاي، الموضوع وصل بيا إن من خوفي لما أشوفه قدامي بيغمّ عليا في الشارع... سوف أتخذ الإجراءات القانونية ضد الشخص ده بسبب تصرفاته غير السوية".
وفور نشر ملكة جمال مصر السابقة بيان الاستغاثة، تحركت
الأجهزة الأمنية
وتم ضبط المتهم، حيث تبين أنه عامل أجنبي يقيم في مصر، وبمواجهته بما جاء في البلاغ اعترف بارتكاب الواقعة المذكورة.
