في بدايات مشوارها.. بيلي إيليش تكشف عن أصعب موقف

06-05-2026 | 10:02
في بدايات مشوارها.. بيلي إيليش تكشف عن أصعب موقف
كشفت النجمة العالمية بيلي إيليش عن تجربة صعبة عاشتها في بداياتها، حين خضعت لأول تدريب إعلامي وهي في سن 14 عاماً، واصفةً الجلسة بأنها كانت مخيفة ومزعجة.
وخلال ظهورها في حلقة 5 أيار 2026 من بودكاست "Good Hang with Amy Poehler"، تحدثت إيليش، البالغة 24 عاماً، عن شخصيتها في الطفولة، قائلة إنها كانت "قوية الإرادة جداً ومتسلطة"، وهو ما جعلها تميل إلى الصراحة في مقابلاتها الأولى.

وقالت: "خضعت لتدريب علاقات عامة عندما كان عمري 14 عاماً، وبكيت طوال الجلسة، كرهته جداً، وكان الأمر مرعباً للغاية". وأضافت أنها حضرت جلسة واحدة فقط لم تتجاوز ساعة، ثم غادرت من دون الالتزام بالقواعد التي طُرحت عليها.

وأوضحت إيليش أنها كانت تفضل الرد بطريقتها الخاصة، لكنها اكتشفت سريعاً وجود حدود لما يمكن قوله أمام الإعلام. ورغم قسوة التجربة، أقرت بأنها أفادتها لاحقاً، مضيفة: "كان من المهم أن أتعلم، وأنا سعيدة أنني تعلمت".
من جهتها، رأت إيمي بولر أن أصالة إيليش كانت جزءاً أساسياً من شخصيتها، ما جعل التدريب مؤلماً بالنسبة إليها، لترد النجمة الأميركية بوضوح: "أكره ذلك"، في إشارة إلى القيود التي فُرضت عليها.
وتأتي تصريحات إيليش قبل أيام من طرح فيلمها الجديد "Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D"، الذي شاركت في إخراجه إلى جانب جيمس كاميرون، ويوثق حفلاً من جولتها في مانشستر مع لقطات مباشرة وكواليس حصرية، على أن يُعرض في دور السينما يوم 8 أيار 2026.
