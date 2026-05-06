بالفيديو.. مشادة في مقهى بنيويورك بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة عمدة المدينة من أصول سورية

اندلعت مشادة كلامية داخل أحد المقاهي في منطقة ، بين البالغة من العمر 27 عاماً، وراما ديواغي (28 عاماً)، زوجة عمدة ، وهي من أصول .



وبحسب مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، ونقلته صحيفة " "، قالت : "تخيلوا من كان يجلس بجانبي على أحد مقاهي ، إنها راما ديواغي، زوجة زوهار ممداني، صاحبة المنشورات الصادمة والمعادية للسامية ضد إسرائيل".



ووصفت شيراز ما أسمته "تطورًا غير متوقع للقاء"، مشيرة إلى أن ممداني وافقت في البداية على التقاط صورة "سليفي" معها، لكنها تراجعت على الفور حين علمت بهويتها، وأنها ملكة جمال إسرائيل.وفي هذه المرحلة، قالت شيراز لزوجة ممداني: "أشعر بخيبة أمل من الرسائل المتطرفة التي تروجين لها على الإنترنت".وأضافت: "أخبرتها أنني، كإسرائيلية، أجري حوارات مثمرة، ولكن بمجرد أن علمتِ أنني من إسرائيل، رفضتِ تبادل الحوار معي. ماذا يقول هذا عنكِ وأنتِ تشوهين سمعة الإسرائيليين، ولا تستطيعين مواجهتهم في الواقع؟ وماذا يقول هذا عن السياسة، خاصة أنكِ زوجة عمدة نيويورك؟".واختزلت ملكة جمال إسرائيل الموقف، وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "هل فوجئت بالنتيجة؟ ليس كثيرًا. من السهل الاعتذار دون تغيير السلوك بشكل ملحوظ. من السهل ادعاء معارضة مبدئية، لكن من الأصعب جدًا تطبيق ذلك.كانت ممداني مهذبة طوال الوقت. لكن تحوُّل سلوكها كان واضحًا، وانعدام رغبتها في تبادل الحوار كانت أكثر وضوحًا. تعاملت مع الموقف بانفتاح على حوار حقيقي ومحترم، إلا أن هذا الانفتاح لم يُقابل بالمثل. ولعل هذه هي النقطة الأهم: كم يتكرر هذا الانفصال، وإلى أي مدى أصبح أمرًا طبيعيًا؟".واختتمت حديثها قائلة: "لكل من يسأل، أخبرتها أنني ملكة جمال إسرائيل، وأنني إسرائيلية ويهودية. كما أخبرتها أنني أشعر بخيبة أمل لرؤية المحتوى الذي تنشره وتحبه وتروج له، لكنني سأكون منفتحة على حوار مثمر معها حول هذا الموضوع".