تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بالفيديو.. مشادة في مقهى بنيويورك بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة عمدة المدينة من أصول سورية

Lebanon 24
06-05-2026 | 16:19
A-
A+
بالفيديو.. مشادة في مقهى بنيويورك بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة عمدة المدينة من أصول سورية
بالفيديو.. مشادة في مقهى بنيويورك بين ملكة جمال إسرائيل وزوجة عمدة المدينة من أصول سورية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اندلعت مشادة كلامية داخل أحد المقاهي في منطقة بروكلين، بين ملكة جمال إسرائيل البالغة من العمر 27 عاماً، وراما ديواغي (28 عاماً)، زوجة عمدة ولاية نيويورك، وهي من أصول سورية.

وبحسب مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، ونقلته صحيفة "معاريف"، قالت شيراز"تخيلوا من كان يجلس بجانبي على أحد مقاهي نيويورك، إنها راما ديواغي، زوجة زوهار ممداني، صاحبة المنشورات الصادمة والمعادية للسامية ضد إسرائيل".

ووصفت شيراز ما أسمته "تطورًا غير متوقع للقاء"، مشيرة إلى أن ممداني وافقت في البداية على التقاط صورة "سليفي" معها، لكنها تراجعت على الفور حين علمت بهويتها، وأنها ملكة جمال إسرائيل.


وفي هذه المرحلة، قالت شيراز لزوجة ممداني: "أشعر بخيبة أمل من الرسائل المتطرفة التي تروجين لها على الإنترنت".


وأضافت: "أخبرتها أنني، كإسرائيلية، أجري حوارات مثمرة، ولكن بمجرد أن علمتِ أنني من إسرائيل، رفضتِ تبادل الحوار معي. ماذا يقول هذا عنكِ وأنتِ تشوهين سمعة الإسرائيليين، ولا تستطيعين مواجهتهم في الواقع؟ وماذا يقول هذا عن السياسة، خاصة أنكِ زوجة عمدة نيويورك؟".


واختزلت ملكة جمال إسرائيل الموقف، وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "هل فوجئت بالنتيجة؟ ليس كثيرًا. من السهل الاعتذار دون تغيير السلوك بشكل ملحوظ. من السهل ادعاء معارضة مبدئية، لكن من الأصعب جدًا تطبيق ذلك.


كانت ممداني مهذبة طوال الوقت. لكن تحوُّل سلوكها كان واضحًا، وانعدام رغبتها في تبادل الحوار كانت أكثر وضوحًا. تعاملت مع الموقف بانفتاح على حوار حقيقي ومحترم، إلا أن هذا الانفتاح لم يُقابل بالمثل. ولعل هذه هي النقطة الأهم: كم يتكرر هذا الانفصال، وإلى أي مدى أصبح أمرًا طبيعيًا؟".


واختتمت حديثها قائلة: "لكل من يسأل، أخبرتها أنني ملكة جمال إسرائيل، وأنني إسرائيلية ويهودية. كما أخبرتها أنني أشعر بخيبة أمل لرؤية المحتوى الذي تنشره وتحبه وتروج له، لكنني سأكون منفتحة على حوار مثمر معها حول هذا الموضوع".

Advertisement
















 
مواضيع ذات صلة
زوجته ملكة جمال عربية سابقة.. ممثل تركي شهير يحتفل بعيد ميلاده الـ 47 (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: إطلاق نار فجرا باتجاه مقهى في ساحة الدفتردار بطرابلس
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"حياتي في خطر".. ملكة جمال سابقة تطلب النجدة بسبب معجب (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24

ولاية نيويورك

الإسرائيلي

نيويورك

بروكلين

معاريف

يهودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-06
Lebanon24
10:02 | 2026-05-06
Lebanon24
07:06 | 2026-05-06
Lebanon24
04:36 | 2026-05-06
Lebanon24
02:43 | 2026-05-06
Lebanon24
01:13 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24