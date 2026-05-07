"راح خلاص".. زوجة الراحل هاني شاكر فقدت نصف وزنها خلال مرضه!

شارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي في تشييع جثمان الفنان الراحل هاني شاكر
إلى مثواه الأخير ظهر أمس الأربعاء.
وروت الإعلامية المصرية لميس الحديدي
، في منشور على حسابها في "فيسبوك
"، كواليس ما جرى في جنازة شاكر، وتفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته، خلال تواجده بالمستشفى في فرنسا
.
وتحدثت الإعلامية المصرية عن نهلة توفيق
زوجة المطرب الراحل، مؤكدةً أنها فقدت ما يقارب نصف وزنها في هذه المحنة، ولم تكن تقول سوى جملة واحدة "راح هاني خلاص" بينما لم تتوقف دموعها.
وأوضحت الحديدي أن شاكر "لم يكن زوجاً عادياً"، بل كان الجميع يعتبره وزوجته "توأماً ملتصقاً، إذ كانت هذه الأخيرة ترافقه في حفلاته وتسجيل أغنياته وتصوير برامجه، لذلك كان حزنها عليه شديداً.
وفي ختام حديثها، تطرقت الحديدي إلى اللحظات الأخيرة في حياة شاكر حينما كان متواجداً في فرنسا. وأكدت أن "الخواتيم لها دلالات" حيث كان لآخر لحظات وعي شاكر دلالات كثيرة، بعدما أدى صلاة الفجر
وهو على فراش المرض، بصحبة زوج ابنته الراحلة ممدوح مأمون الذي كان يبيت معه في تلك الليلة. وبعد أن أدى الثنائي
صلاة الفجر
، جلس شاكر يسبّح قليلاً، قبل أن يحدث له انهيار مفاجئ في الرئة والتنفس، دخل بعده في غيبوبة.