هل تمتص بشرتك ما تضعينه عليها؟ حقيقة كشفها الخبراء

أوضح خبراء الجلد حقيقة الاعتقاد الشائع بأن البشرة تمتص 60% مما يوضع عليها من منتجات، مؤكدين أن هذا الرقم ليس دقيقاً من الناحية العلمية، إذ تعمل البشرة كحاجز وقائي متطور يمنع نفاذ معظم المواد إلى مجرى .وأشار المتخصصون إلى أن قدرة الجلد على الامتصاص تعتمد على عدة عوامل تقنية، أهمها الحجم الجزيئي للمواد؛ فالجزيئات الكبيرة تكتفي بالاستقرار على السطح، بينما تستطيع الجزيئات الصغيرة فقط النفاذ لطبقات أعمق.