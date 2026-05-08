كيف يكوّن طفلكِ أحكامه الأخلاقية منذ عامه الأول؟ دراسة تجيب

08-05-2026 | 13:00
كيف يكوّن طفلكِ أحكامه الأخلاقية منذ عامه الأول؟ دراسة تجيب
أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تورنتو، ونُشرت في مجلة Communications Psychology أواخر أبريل الماضي، أن الأطفال يصبحون قادرين على تكوين أحكام أخلاقية تجاه الشخصيات منذ عامهم الأول، وأن التفاعلات الاجتماعية المبكرة تؤدي دوراً محورياً في تشكيل هذه الأحكام.

وبيّنت الدراسة أن الرضع لا يكتفون بالتمييز بين الشخصيات “الطيبة” و”السيئة”، بل يستطيعون أيضاً تكوين توقعات حول سلوك الشخصيات المحايدة أخلاقياً، رغم غموض مواقفها. واعتمد الباحثون على مراقبة مدة تركيز نظر الأطفال تجاه المواقف المفاجئة أو غير المتوقعة، باعتبارها مؤشراً على إدراكهم للأحداث.

وشملت الدراسة نحو 250 رضيعاً تراوحت أعمارهم بين 12 و24 شهراً، حيث عُرضت عليهم مقاطع رسوم متحركة تتضمن شخصيات تؤدي أدواراً أخلاقية مختلفة، مثل المعتدي والضحية والشخصية الحامية وأخرى محايدة. وفي مرحلة لاحقة، راقب الباحثون كيفية توقع الأطفال لتصرفات هذه الشخصيات عند توزيع الموارد بشكل عادل أو غير عادل.

وأظهرت النتائج أن الرضع توقعوا من الشخصيات “الإيجابية” التصرف بعدالة، بينما توقعوا من الشخصيات “الشريرة” سلوكاً غير منصف، في حين بدت توقعاتهم أقل وضوحاً تجاه الشخصيات المحايدة. كما لاحظ الباحثون أن الأطفال الذين لديهم إخوة أظهروا فهماً أكبر لمفهوم العدالة وتقاسم الموارد، ما يشير إلى تأثير الخبرات الاجتماعية المبكرة في بناء الإدراك الأخلاقي لدى الإنسان منذ مراحل عمره الأولى.

