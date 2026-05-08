المرأة

بعد الرجيم لدى النساء...الخلايا الدهنية تفسّر صعوبة ثبات الوزن

08-05-2026 | 16:17
بعد الرجيم لدى النساء...الخلايا الدهنية تفسّر صعوبة ثبات الوزن
بعد الرجيم لدى النساء...الخلايا الدهنية تفسّر صعوبة ثبات الوزن
تُظهر أبحاث حديثة أن خسارة الوزن لا تعني نهاية رحلة السمنة دائماً، إذ يمكن أن يواجه الكثيرون عودة زيادة الوزن لاحقاً، في ظاهرة تُعرف بـ“انتكاس السمنة”، وهي ليست مرتبطة فقط بالإرادة أو نمط الحياة، بل بعوامل بيولوجية أعمق داخل الجسم.

فبحسب دراسة حديثة لباحثين من جامعة برمنغهام، فإن الخلايا الدهنية قد تحتفظ بما يشبه “ذاكرة بيولوجية” لفترة طويلة بعد فقدان الوزن، ما يجعل الجسم أكثر قابلية لاستعادة الدهون لاحقاً. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أظهرت النتائج أن بعض الخلايا المناعية قد تسهم أيضاً في هذه الذاكرة المرتبطة بالسمنة.

وتشير الدراسة المنشورة في مجلة EMBO Reports إلى أن هذه التغيرات قد تستمر لسنوات طويلة، وقد تزيد من احتمالية عودة الوزن أو الإصابة بمشكلات صحية مرتبطة بالسمنة، حتى بعد نجاح فقدانه.

من الناحية الفسيولوجية، يوضح الباحثون أن الأنسجة الدهنية ليست مجرد مخزن للدهون، بل هي نسيج حيّ يتفاعل مع الهرمونات ويؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي وتوازن الطاقة في الجسم. لذلك، عندما تتقلص الخلايا الدهنية مع الحمية، فإنها لا تختفي تماماً، بل تبقى في الجسم جاهزة لتخزين الدهون مجدداً عند توفر السعرات الزائدة.

وتكمن الصعوبة لدى النساء بشكل خاص في أن الخلايا الدهنية لديهن تميل للتراكم في مناطق معينة مثل الأرداف والفخذين، كما أن هذه الخلايا قادرة على التمدد بشكل كبير لتخزين الطاقة، ما يفسر سهولة استعادة الوزن بعد فقدانه في بعض الحالات.

ويشير الباحثون أيضاً إلى أن هناك أنواعاً مختلفة من الدهون في الجسم، منها الدهون “البيضاء” المسؤولة عن التخزين، و“البنية” التي تساعد على حرق الطاقة، و“البيج” التي يمكن أن تتحول إلى شكل أكثر نشاطاً عند التعرض للبرد أو ممارسة الرياضة.

ورغم أن فقدان الدهون يحدث أساساً عبر التنفس وتحويلها إلى طاقة وثاني أكسيد الكربون وماء، فإن عدد الخلايا الدهنية يبقى شبه ثابت لدى البالغين، ما يعني أن الحفاظ على الوزن يحتاج إلى استمرارية في نمط حياة صحي وليس إلى مرحلة مؤقتة فقط.

وبناءً على ذلك، يؤكد الخبراء أن التعامل مع السمنة لا يقتصر على فقدان الوزن فقط، بل على فهم عميق لكيفية عمل الجسم، واعتماد أسلوب حياة مستدام يساعد المرأة على تثبيت نتائجها وتجنب استعادة الوزن مرة أخرى.

