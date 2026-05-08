تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

بعد 15 سنة من الإدمان.. صحافية بريطانية تبدأ حياة جديدة

Lebanon 24
08-05-2026 | 23:00
A-
A+
بعد 15 سنة من الإدمان.. صحافية بريطانية تبدأ حياة جديدة
بعد 15 سنة من الإدمان.. صحافية بريطانية تبدأ حياة جديدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت الناشطة البريطانية جيمي كلينغلر عن تجربتها الطويلة مع إدمان الكحول خلال عملها في مجال المجلات والتصوير الفوتوغرافي، مؤكدة أنها أمضت نحو 15 عاماً “بين السكر وآثار الإفراط في الشرب” قبل أن تتخذ قرار التوقف نهائياً عام 2020.

وأوضحت كلينغلر، التي عملت في قطاع الإعلام والعلاقات العامة في لندن، أن نمط الحياة المرتبط بالحفلات والمناسبات المهنية جعل تناول الكحول جزءاً يومياً من حياتها، مشيرة إلى أنها كانت قادرة على أداء عملها بكفاءة رغم معاناتها المستمرة من الإرهاق والمشكلات الصحية والنفسية.

وقالت إن نقطة التحول جاءت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، حين قررت الإقلاع عن الكحول بشكل كامل، لتكتشف لاحقاً حجم التأثير السلبي الذي كان يسيطر على حياتها اليومية.

وأضافت أن قرار التوقف عن الشرب غيّر مسار حياتها بالكامل، إذ انتقلت من العمل في تنظيم الفعاليات إلى النشاط في قضايا حقوق المرأة وسلامتها، وأسست لاحقاً مجموعة Reclaim These Streets بعد مقتل سارة إيفرارد عام 2021.

وأكدت كلينغلر أنها اليوم أكثر تركيزاً واستقراراً، وتكرّس وقتها لدعم الناجيات من العنف والتوعية بقضايا التمييز وسلامة النساء، معتبرة أن الإقلاع عن الكحول منحها “حياة مختلفة بالكامل ومستقبلاً جديداً”.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 15 ميلا بحريا شمال شرقي سلطنة عمان
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو زيد: نحيّي كل قلم صحافي تحدّى الخوف ودفع دماً
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص للعمال والصحافيين: تحية تقدير واعتزاز بتضحياتكم
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اختطافها.. إطلاق سراح صحافية أميركية في العراق
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 10:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

سارة إي

كورونا

الطويل

الكحول

العلا

جيمي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-05-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:10 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-05-09
Lebanon24
00:46 | 2026-05-09
Lebanon24
16:17 | 2026-05-08
Lebanon24
13:00 | 2026-05-08
Lebanon24
10:10 | 2026-05-08
Lebanon24
05:55 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24