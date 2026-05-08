بعد 15 سنة من الإدمان.. صحافية بريطانية تبدأ حياة جديدة

كشفت الناشطة كلينغلر عن تجربتها الطويلة مع إدمان خلال عملها في مجال المجلات والتصوير الفوتوغرافي، مؤكدة أنها أمضت نحو 15 عاماً “بين السكر وآثار الإفراط في الشرب” قبل أن تتخذ قرار التوقف نهائياً عام 2020.

وأوضحت كلينغلر، التي عملت في قطاع الإعلام والعلاقات العامة في ، أن نمط الحياة المرتبط بالحفلات والمناسبات المهنية جعل تناول الكحول جزءاً يومياً من حياتها، مشيرة إلى أنها كانت قادرة على أداء عملها بكفاءة رغم معاناتها المستمرة من الإرهاق والمشكلات الصحية والنفسية.

وقالت إن نقطة التحول جاءت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بجائحة ، حين قررت الإقلاع عن الكحول بشكل كامل، لتكتشف لاحقاً حجم التأثير السلبي الذي كان يسيطر على حياتها اليومية.

وأضافت أن قرار التوقف عن الشرب غيّر مسار حياتها بالكامل، إذ انتقلت من العمل في تنظيم الفعاليات إلى النشاط في قضايا حقوق المرأة وسلامتها، وأسست لاحقاً مجموعة Reclaim These Streets بعد مقتل سارة إيفرارد عام 2021.

وأكدت كلينغلر أنها اليوم أكثر تركيزاً واستقراراً، وتكرّس وقتها لدعم الناجيات من العنف والتوعية بقضايا التمييز وسلامة النساء، معتبرة أن الإقلاع عن الكحول منحها “حياة مختلفة بالكامل ومستقبلاً جديداً”.