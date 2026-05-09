المرأة

بعد غياب 12 عاماً… شاكيرا تعود إلى المونديال بأغنية رسمية لكأس العالم 2026 (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2026 | 07:40
بعد غياب 12 عاماً… شاكيرا تعود إلى المونديال بأغنية رسمية لكأس العالم 2026 (فيديو)
أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا عن إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 بعنوان "Dai Dai"، وذلك استعداداً للنسخة المرتقبة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وشاركت شاكيرا عبر حسابها على إنستغرام مقطعاً ترويجياً للأغنية، جرى تصويره في ملعب ماراكانا، كاشفةً أن العمل سيُطرح رسمياً في 14 أيار، بالتعاون مع النجم النيجيري بورنا بوي.

وتُعيد شاكيرا من خلال هذه الأغنية حضورها إلى أجواء المونديال للمرة الثانية، بعدما حققت نجاحاً عالمياً واسعاً بأغنية "Waka Waka (This Time for Africa)" خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

كما شاركت في كأس العالم 2014 من خلال أغنية "La La La (Brazil 2014)" التي قدّمتها في الحفل الختامي بمدينة ريو دي جانيرو، إضافة إلى أدائها الشهير لأغنية "Hips Don’t Lie" في ختام كأس العالم 2006 في ألمانيا.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخباً، بين 11 حزيران و19 تموز، على أن يشارك فيها منتخب كولومبيا.


A post shared by Shakira (@shakira)

 

 
 
 
