نُقلت إلى المستشفى.. أسد يهاجم فنانة عربية

وقالت مروة في تصريحات لـ"نيوز رووم": "أنا بخير وفي البيت. يوم الخميس اللي فات كنت مستضيفة مدربة أسود، وكنت بلعب مع وهو صغير، لقيته هجم عليا وغرس نابه في إيدي، لكن الحمد لله أنا كويسة وروحت المستشفى وعقموا إيدي".وكان مقطع فيديو قد انتشر على ، ظهرت فيه مروة أثناء تعرضها للموقف خلال تصوير إحدى حلقات برنامجها الجديد.يُذكر أن آخر أعمال المنعم كان مسلسل "صعيدي ومطرب وحرامي"، من إخراج أيمن خطاب وتأليف وائل يوسف، وشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم مدحت تيخه، ، ياسر التوبجي، حسام ، إلهام ، رشوان، وعلاء زينهم.