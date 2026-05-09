المرأة
نُقلت إلى المستشفى.. أسد يهاجم فنانة عربية
Lebanon 24
09-05-2026
|
13:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّقت الفنانة
مروة عبد المنعم
على الأنباء التي تحدثت عن نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها لهجوم من أسد صغير خلال تصوير برنامج جديد.
وقالت مروة في تصريحات لـ"نيوز رووم": "أنا بخير وفي البيت. يوم الخميس اللي فات كنت مستضيفة مدربة أسود، وكنت بلعب مع
الأسد
وهو صغير، لقيته هجم عليا وغرس نابه في إيدي، لكن الحمد لله أنا كويسة وروحت المستشفى وعقموا إيدي".
وكان مقطع فيديو قد انتشر على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ظهرت فيه مروة
عبد المنعم
أثناء تعرضها للموقف خلال تصوير إحدى حلقات برنامجها الجديد.
يُذكر أن آخر أعمال
مروة عبد
المنعم كان مسلسل "صعيدي ومطرب وحرامي"، من إخراج أيمن خطاب وتأليف وائل يوسف، وشارك فيه عدد من الفنانين، بينهم مدحت تيخه،
أيمن كشك
، ياسر التوبجي، حسام
داغر
، إلهام
عبد البديع
،
بثينة
رشوان،
هالة فاخر
وعلاء زينهم.
