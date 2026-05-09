ليلى زاهر وهشام جمال ينتظران مولودهما الأول

كشفت الفنانة الشابة والمنتج عن انتظارهما مولودهما الأول، في خبر لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورهما.وقالت ليلى زاهر في تصريحات لمجلة "هي": "منذ اللحظة الأولى شعرت أن حياتي بدأت تأخذ معنى جديداً، شعرت بمعنى الأمومة والأمان والحب بلا شروط، وظهرت بداخلي قوة أعمق وهدوء مختلف".من جانبه، عبّر هشام جمال عن سعادته بالخبر، قائلاً: "أكبر وخبر غيّر كل شيء في داخلي. هذه المرحلة هي أجمل وأقوى وأكثر هدوءاً، ونحن لا نعيش فقط، نحن نبني عائلة".وكانت علاقة وهشام جمال قد بدأت عام 2021، قبل إعلان خطبتهما في كانون الثاني 2024، واحتفالهما بزفافهما في نيسان 2025.يُذكر أن آخر ظهور لليلى زاهر كان كضيفة شرف في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، بطولة والدها ، والذي تناول تأثير الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل على حياة العائلة واستقرارها.