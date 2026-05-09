صور شيرين تثير الجدل

Advertisement

محمد سيف يحسم جدل صور الأخيرة - صورة من إنستقرام" style="width: 100%; height: 100%;" /> محمد سيف يحسم جدل صور الأخيرة - صورة من إنستقرام" style="width: 100%; height: 100%;" />

وحسم المصور محمد سيف الجدل، مؤكداً في حديثه لـ"ET بالعربي" أن الصور حقيقية، وكاشفاً أن جلسة التصوير أُقيمت في ، بعدما سافر خصيصاً لإنجازها مع شيرين.وأوضح سيف أن الجلسة شهدت أكثر من خيار للإطلالات، لكن شيرين اختارت اللوك الأحمر الذي ظهرت به في الصور، لافتاً إلى أنها أحضرت الفستان بنفسها وفضّلت أن تكون الإطلالة بسيطة ومن دون مبالغة.ورداً على الحديث عن استخدام الذكاء الاصطناعي أو تعديلات كبيرة، أكد سيف أن شيرين فقدت وزنها بالفعل، وأن ملامحها وقوامها في الحقيقة مطابقان لما ظهر في جلسة التصوير.وأشار إلى أن التعديلات اقتصرت على تحسينات بسيطة للبشرة، وهي خطوات طبيعية تُستخدم في أغلب جلسات التصوير ولا تغيّر ملامح الشخص.وجاءت هذه الإطلالة بالتزامن مع طرح شيرين أغنيتها الجديدة "تباعاً تباعاً"، من كلمات وألحان ، وتوزيع وميكس توما، بعد أغنيتها السابقة "الحضن شوك".