"عيونك دوبوني".. طليق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددًا بشأن ارتباطه بهذه الممثلة الحسناء (فيديو)

أعاد الفنان أحمد العوضي طليق ياسمين فتح باب الجدل حول علاقته بالممثلة الشابة يارا ، بعد أن نشر عبر حسابه على " " مقطع فيديو جمع لقطات رومانسية بينهما ضمن أحداث مسلسل "علي كلاي"، مرفقًا إياه بأغنية الفنانة الجديدة "تباعاً تباعاً"، ما أثار موجة جديدة من التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمع ، في ظل استمرار التكهنات المتداولة .

الفيديو الذي شاركه العوضي لاقى تفاعلًا واسعًا، إذ تضمّن مشاهد عاطفية بارزة مع يارا السكري، فيما اعتبره البعض اختيارًا غير عابر، خصوصًا مع استخدام أغنية ذات طابع وجداني كخلفية للمقطع، ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة حول الرسائل الكامنة وراءه.

ولم يكتفِ العوضي بنشر الفيديو، بل أرفقه بعبارة من كلمات الأغنية: "عيونك دوبوني.. نظرتك تهزم عيوني"، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور، ودفع الكثيرين للتساؤل عمّا إذا كانت الخطوة جزءًا من الترويج للمسلسل أو تحمل إشارات شخصية تتجاوز الإطار الدرامي.

وتباينت ردود الفعل على ، بين من اعتبر أن الفيديو يندرج ضمن الحملة الدعائية لمسلسل "علي كلاي"، ومن رأى فيه تأكيدًا جديدًا للشائعات المتداولة حول وجود علاقة عاطفية بين العوضي ويارا السكري، خاصة مع تكرار ظهورهما معًا وتبادل الإشادات بينهما عبر المنصات الرقمية.



