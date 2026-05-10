بالصورة... ممثلة سوريّة بارزة على غلاف مجلة فرنسيّة

تألقت الممثلة على غلاف مجلة "PO4OR" في ظهورٍ احتفى بمسيرتها الفنية الطويلة وبقدرتها الاستثنائية على تجسيد الإنسان بكل هشاشته وعمقه.ووصفت المجلة مرتجى بأنها واحدة من أبرز الوجوه التي صنعت فرادتها في الدراما السورية، مؤكدةً أن حضورها لا يعتمد على البطولة التقليدية بقدر ما يستند إلى الصدق الفني والكاريزما الإنسانية التي تمنح شخصياتها حياةً تتجاوز حدود النص.وكتبت المجلة: "شكران مرتجى ليست مجرد ممثلة تعبر الشاشة، بل حالة فنية تنتمي إلى ذلك النوع النادر من الفنانين القادرين على تحويل هشاشة الإنسان إلى قوة درامية آسرة. وحتى عندما تؤدي شخصيات بسيطة أو شعبية، فإنها تمنحها عمقا داخليا يتجاوز المكتوب، لتبدو كل شخصية وكأنها سيرة إنسان حقيقي نابض بالمشاعر والتفاصيل".