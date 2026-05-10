نجمة "المدينة البعيدة" تحتفل بعيد ميلاد حبيبها.. هذا ما نشرته

احتفلت النجمة سينام أونسال، بطلة مسلسل "المدينة البعيدة"، بعيد ميلاد حبيبها الممثل بيرك جانكات، في منشور رومانسي حظي بتفاعل واسع على .

شاركت نجمة مسلسل "المدينة البعيدة"، عبر خاصية الستوري على حسابها في منصة "إنستغرام"، صورة من جلسة تصوير سابقة تجمعها ببيرك جانكات، وعلّقت عليها برسالة مليئة بالمشاعر قالت فيها: يا حبيبي! أنت أقرب أصدقائي وشريك حياتي. أحبك كثيرًا.



وجاءت هذه الرسالة لتؤكد عمق العلاقة التي تجمع ، والتي يحرصان على إبقائها بعيدة عن أضواء الإعلام، مع ظهور محدود لكنه دائم الحضور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تفاعل واسع من الجمهور

لم يمر منشور سينام أونسال مرورًا عاديًا، إذ حصد آلاف الإعجابات والتعليقات خلال وقت قصير، وسط موجة تهانٍ لبيرك جانكات بعيد ميلاده، وإشادة بعلاقتهما الرومانسية.



كما تم تداول الصورة على نطاق واسع في الصفحات الفنية، لتتصدر الترند على منصات التواصل الاجتماعي فترة قصيرة.