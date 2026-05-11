خضعت لجراحة عاجلة... فنانة عربيّة في المستشفى: المعاناة خلصت (صورة)

أعلنت الفنانة عن انتهاء معاناتها الطويلة مع آلام المعدة، بعد خضوعها لتدخل طبي بالمنظار.

وشاركت بكر جمهورها صورة من داخل المستشفى، عبر خاصية " " على حسابها في "إنستغرام"، كشفت من خلالها عن خضوعها لجراحة عاجلة لعلاج مشكلات في المعدة.وقالت: "وأخيرًا المعاناة خلصت بفضل الله وبفضل دكتوري المحترم رامي نخلة، ومشاكل معدتي عملنا منظار النهارده، حرفيًا أنا كنت مرعوبة وبقالي 3 سنين مخضوضة، بس هو بكل صدق وأمانة طمّن قلبي والحمد لله عدّت على خير".