بالصور... ابنة فنانة شهيرة تلفت الأنظار بجمالها وشعرها الأشقر

احتفلت النجمة بعيد ميلاد ابنتها غالية الرابع في أجواء عائلية دافئة داخل إحدى الحدائق، حيث جرى تزيين المكان بالبالونات الملوّنة والديكورات الطفولية، إلى جانب تجهيزات عكست حب الطفلة للموسيقى.



وخلال المناسبة، خطفت هاجر الأنظار بإطلالة أنيقة بفستان بنفسجي طويل ومجسّم، يتميّز بقبة دائرية عالية ومن دون أكمام، مع طبقة من الشيفون المزيّن بطبعات ملوّنة متناثرة بأسلوب ناعم. ونسّقته مع مجوهرات بسيطة شملت إسورة وخواتم أضفت لمسة رقيقة على إطلالتها.

كما شاركت هاجر ابنتها لحظات من الفرح، وظهرت وهي ترقص معها في أجواء طفولية مليئة بالبهجة والمرح.

وأظهرت الصور التي نشرتها عبر " " تغيّرات في قوامها بعد إنجاب طفلها الثاني، حيث بدا أنها لم تفقد بعد كامل الوزن الذي اكتسبته خلال فترة الحمل، غير أن تصميم الفستان الواسع ساعدها في إخفاء بطنها بطريقة أنيقة، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذين عبّروا عن محبتهم لها.

وتصدّر الحفل ، وسط تفاعل كبير مع الأجواء الاحتفالية والمشهد العائلي الدافئ، إضافة إلى رقص هاجر مع ابنتها، حيث أشاد المتابعون بجمال الطفلة وملامحها اللافتة وشعرها الأشقر الذي لفت الأنظار.