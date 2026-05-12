جوليا روبرتس تعتمد حذاء “Sneakerina” الجديد في إطلالاتها

برز في عالم الموضة مؤخراً حذاء جديد يُعرف باسم “Sneakerina”، وهو تصميم يجمع بين شكل حذاء الباليه (الباليرينا) وراحة الحذاء الرياضي، ما يجعله خياراً عملياً وأنيقاً في آن واحد.

ويحظى هذا النوع من الأحذية باهتمام متزايد من نجمات ، إذ ظهرت الممثلة الأميركية جوليا روبرتس (58 عاماً) وهي ترتديه في أكثر من مناسبة، بعد أن استبدلت الأحذية ذات الكعب العالي بخيارات أكثر راحة خلال الفعاليات والمهرجانات. كما شوهدت الإعلامية وهي تعتمد العلامة نفسها.

وتتميّز هذه الأحذية بكونها خفيفة الوزن، قابلة للغسل والطيّ، ما يجعلها مناسبة للسفر والاستخدام اليومي، حيث يمكن وضعها في الحقائب بسهولة. ويؤكد مستخدمون أنها توفر إحساساً يشبه “النعال المريحة” مع دعم مناسب للقدم خلال المشي لفترات طويلة.

ورغم أن سعرها يُعتبر مرتفعاً نسبياً، إذ يبلغ حوالى 159 دولاراً، إلا أنها تُطرح كخيار عملي متعدد الاستخدامات، يمكن ارتداؤه في العمل أو السفر أو الأنشطة اليومية، ما قد يجعلها بديلاً عن أكثر من نوع من الأحذية في خزانة واحدة.

ويُرتدى هذا التصميم مع إطلالات مختلفة، من الملابس الكاجوال إلى الفساتين، ما يعزز مكانته كصيحة جديدة تمزج بين الأناقة والراحة في عالم الموضة الحديثة.