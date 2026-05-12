بالصورة... تغيير لافت لميغان ماركل على "إنستغرام"

أجرت تغييراً لافتاً على حسابها في "إنستغرام"، في أول تحديث لصورتها الشخصية منذ عودتها إلى المنصة مطلع عام 2025.

Advertisement

وظهرت دوقة ساسكس البالغة من العمر 44 عاماً، في الصورة الجديدة وهي تجلس داخل غرفة معيشة بإطلالة منزلية هادئة، مرتدية قميصاً أبيض وبنطالاً أزرق، وسط أجواء تعكس أسلوب الحياة الذي تروّج له عبر علامتها التجارية، مع ظهور منتجات مثل الشاي والبسكويت والزهور البيضاء إلى جانبها.



وتزامن التغيير مع إطلاق تصميم جديد لموقع "As ever"، الذي نشر مقاطع مصوّرة لميغان وهي تتذوّق التوت، وترتّب الزهور، وتفتح مرطبان مربى، في محاولة واضحة لتعزيز الصورة الدافئة والعائلية التي تسعى لترسيخها. (ارم نيوز)