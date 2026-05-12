ليست مجرد صبغة.. كيف يعالج "ملمع الشعر" خصلاتك ويحميها من التلف؟

Advertisement

يُعد علاج Hair Gloss (ملمع الشعر) من أبرز الصيحات الحديثة في عالم العناية بالجمال، حيث يقدم حلاً مثالياً لمن يعانون من بهتان الشعر وفقدان وحيويته نتيجة التعرض المستمر للعوامل البيئية أو الصبغات الكيميائية المتكررة.يعمل هذا العلاج كطبقة حماية نصف دائمة تغلف خصلات الشعر، مما يمنحها لمعاناً فائقاً ومظهراً صحياً جذاباً. وبخلاف الصبغات التقليدية التي تتغلغل في أعماق بصيلة الشعر، يقوم الـ Hair Gloss بإغلاق مسام الشعر الخارجية (Cuticles)، مما يساعد في تقليل التجعد والتشابك ويجعل الشعر أكثر نعومة وانسيابية عند اللمس.كما تبرز أهمية هذا العلاج في قدرته على تصحيح لون الشعر المصبوغ الذي فقد رونقه مع الوقت، حيث يساعد في إزالة النغمات النحاسية أو الباهتة غير المرغوب فيها، ويعزز من عمق اللون الأساسي سواء كان طبيعياً أو مصبوغاً. وتستمر نتائج هذا العلاج لعدة أسابيع، مما يجعله خياراً اقتصادياً وصحياً في آنٍ واحد، كونه يخلو في كثير من تركيباته من الأمونيا القوية، ما يجعله آمناً للاستخدام المتكرر للحفاظ على إشراقة دائمة.