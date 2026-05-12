"النظرة الشابة" بعد الأربعين.. لماذا عليكِ استبدال الماسكارا السوداء؟

ويؤكد الخبراء أن استبدال الماسكارا السوداء الفاحمة باللون البني الداكن أو يعد خطوة أساسية لتخفيف حدة الملامح وإضفاء نعومة على النظرة. مع تجاوز المرأة سن الأربعين، تبدأ الرموش بالترقق وفقدان مرونتها، مما يجعل اختيار الماسكارا المناسبة ضرورة لا مجرد ترف . وتبرز النصائح الجمالية الحديثة أهمية الانتقال من الألوان الصارخة والتركيبات الثقيلة إلى خيارات أكثر ذكاءً تمنح مظهراً مشرقاً وشاباً.

كما يُنصح بالتركيز على الأنواع التي تحتوي على سيروم مغذٍ وفرشاة دقيقة تعمل على تطويل الرموش وتفريقها، مع ضرورة استخدام مكبس الرموش قبل التلوين لضمان "فتحة" عين أوسع، وتجنب وضع المكياج على الرموش السفلية لتفادي إبراز الهالات السوداء أو الخطوط الدقيقة.