بعدما قامت بالترويج له... فنانة شهيرة تتبرأ من إعلان أعشاب للتخسيس وتلوّح بإجراءات قانونية!

وقالت بدرية في منشورها: "بخلي مسؤوليتي عن ريفيو عملته عن أعشاب للنحافة بيزوّد الوزن... المسؤولة عنه شرحت لي المكوّنات على إنها بتعمل مفعول، وكتير بنات جرّبوه وكلّموني قالوا مفيش أي مفعول ومبالغ في سعره".وأضافت أنها تواصلت مع صاحبة المنتَج لإبلاغها بشكاوى المستخدِمات، إلا أنها لم تستجب لطلبها بوقف الإعلان الذي بدأ عرضه على عدد من القنوات، قائلةً: "بلّغت صاحبة المنتَج بالكلام ده ولكنها لم تهتم، ونزل الريفيو على القنوات، يعني المنتَج هيوصل لأكبر عدد".وأكدت بدرية طلبة أنها بدأت فعلاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولة عن المنتَج، موضحةً: "بلّغت المحامي يبدأ في إجراءات ضدها لأنها لم تستجب لطلبي بوقف إذاعة الريفيو الخاص بي".