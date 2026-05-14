بعد ساعات على إعلان زواج طليقها.. إعلامية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة (صور)



Advertisement

وأطلت لميس خلال الاحتفال وهي تقطع قالب حلوى كُتب عليه عبارة: "استقلالك المادي سر قوتك"، وهي الجملة التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، واعتبرها الكثيرون رسالة قوية موجّهة لطليقها.

كما نشرت لميس على حسابها بـ" " رسالة شكر وامتنان لمتابعيها وعائلتها بمناسبة عيد ميلادها. احتفلت الإعلامية بعيد ميلادها وسط عدد من صديقاتها المقربات، وذلك بعد ساعات على إعلان زواج طليقها الإعلامي بعد انفصالهما بأشهر قليلة.وأطلت لميس خلال الاحتفال وهي تقطع قالب حلوى كُتب عليه عبارة: "استقلالك المادي سر قوتك"، وهي الجملة التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، واعتبرها الكثيرون رسالة قوية موجّهة لطليقها.كما نشرت لميس على حسابها بـ" " رسالة شكر وامتنان لمتابعيها وعائلتها بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت رسالة قالت فيها: "رسالة خاصة جدًا، لا أكتب عن مشاعري كثيرًا، فأعتبرها دائمًا شأنًا يخصني وحدي، لكن هذه المرة وهذا اليوم بالذات عيد ميلادي في عنقي دَيْن يجب أن أسدده لكم جميعًا، ليس فقط لمحبتكم اليوم، ولكن طوال الفترة الماضية. هو دينٌ من الامتنان والشكر والعرفان لكل الحب الذي غمرني من كل مكان من أهلي وأصدقائي وزملائي وجمهوري، وبخاصة هؤلاء الذين لا يعرفونني شخصيًا، الذين يقابلونني في أي مكان وكأنني واحدةٌ منهم، كل سيدة قابلتني وأخذتني بالحضن بمحبة غامرة. كل من كتب عني كلمة حب أو تقدير أو تهنئة، كل شخص من داخل مصر أو خارجها أرسل لي رسالة محبة، الى كل هؤلاء، هي رسائل ليست من مجهولين، فأنا أعرفكم جميعًا، قد لا أعرف أسماءكم لكنني أعرفكم جيدًا نساءً ورجالًا، أعرفكم لأنني في بيوتكم كل ليلة وأنتم معي كل ليلة لسنوات".



وتابعت: "عرفتوني في كل أحوالي؛ سعيدة، حزينة، محتفلة، مريضة، كنت دائمًا معكم وكنتم معي، فولدت بيننا علاقة وكأنني واحدة منكم، وأنا واحدة منكم من أرض الذي علمني أبي – رحمه الله – كيف أتشبث به وكيف يكون معنى الوطن. إليكم جميعًا، الى كل من قدم لي مددًا من الحب والدعم، وهو مدد لأنه بحمد الله لم ينقطع، إليكم جميعًا شكراً، فمن هذا المدد تأتي القوة، ومنه تولد العزيمة، وتتجدد السعادة".