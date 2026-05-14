إحالة شقيق فنانة شهيرة الى المحاكمة.. هذه تُهمته (صورة)

اتهمت في مصر عبدالله عماد، شقيق الفنانة بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحمل سلاح أبيض، الى جانب قيادة سيارة بدون لوحات معدنية خلفية وتحت تأثير مواد مخدّرة في منطقة بيفرلي هيلز التابعة لدائرة قسم شرطة الشيخ ، قررت إحالته الى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وجاء قرار الإحالة عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها العامة، حيث استندت التحقيقات الى محاضر الضبط الفنية، وتحريات في ، بالإضافة الى تقرير المعمل الكيماوي، مع ترقّب تحديد أولى جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة.



وكانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشيخ زايد من أوقفت سيارة "ملاكي" يقودها المتهم داخل منطقة "بيفرلي هيلز"، بعدما تبين أنها تسير من دون لوحات معدنية خلفية، وبفحص السيارة عثرت القوات على حقيبة سوداء بداخلها قطعتان من جوهر الحشيش المخدّر، وزجاجة تحتوي على مواد كحولية، الى جانب سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وعبوة رذاذ للدفاع عن النفس، فضلاً عن مبلغ مالي قدره 100 دولار.



وخلال التحقيقات، أنكر المتهم صلته بالمواد المخدّرة والأسلحة البيضاء المضبوطة، مؤكداً أن المبلغ المالي فقط يخصه، وقال أمام جهات التحقيق إن الأموال كانت جزءاً من مصروفاته الجامعية، مشدّداً على أنه لا يتعاطى المواد المخدّرة.