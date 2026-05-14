كيف تضمنين فعالية الليزر في إزالة الشعر؟ خطوات عملية لنتائج تدوم طويلاً

كيف تضمنين فعالية الليزر في إزالة الشعر؟ خطوات عملية لنتائج تدوم طويلاً
تعد جلسات إزالة الشعر بالليزر من أكثر الإجراءات التجميلية شيوعاً، إلا أن تحقيق النتائج المرجوة وضمان سلامة الجلد يتطلب اتباع بروتوكول دقيق قبل الجلسة وبعدها. إليكم أبرز النصائح والخطوات لضمان نجاح الجلسات وتجنب أي مضاعفات:
أولاً: نصائح ما قبل جلسة الليزر
الحلاقة التقليدية: يجب حلاقة المنطقة المستهدفة بـ"الشفرة" قبل 24 ساعة من الجلسة، لضمان تركيز طاقة الليزر على جذور الشعر تحت الجلد.

تجنب النتف: يُمنع تماماً استخدام الشمع أو الملقط قبل الجلسة بأسابيع، لأن الليزر يستهدف البصيلة التي يجب أن تكون موجودة.

الابتعاد عن الشمس: يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو "التان" لمدة أسبوعين على الأقل قبل الجلسة لتفادي حروق الجلد.

بشرة نظيفة: التأكد من خلو المنطقة من الكريمات، العطور، ومزيلات العرق يوم الجلسة.

ثانياً: نصائح ما بعد جلسة الليزر
الترطيب المستمر: استخدام الكريمات المرطبة والمهدئة التي يصفها الطبيب لتقليل الاحمرار والتهيج.

تجنب الحرارة: الابتعاد عن الاستحمام بالماء الساخن، "السونا"، أو التمارين الرياضية الشاقة لمدة 24 إلى 48 ساعة.

الحماية من الشمس: ضرورة استخدام واقي شمس قوي في حال كانت المنطقة المعالجة معرضة للضوء.

عدم التقشير: تجنب استخدام المقشرات الكيميائية أو الليفة الخشنة لمدة أسبوع بعد الجلسة.
