ليست الرقبة! تعرفوا على الأماكن لثبات العطر طوال النهار

كشف خبراء العطور أن منطقة الرقبة، التي اعتاد الكثيرون رش العطر عليها، ليست المكان المثالي لضمان بقاء الرائحة لفترة طويلة، بل قد تكون سبباً في تبخرها سريعاً أو تهيج البشرة.



وأوضح التقرير أن حرارة الجسم في منطقة الرقبة تؤدي إلى تطاير النوتات العطرية بسرعة، بينما يُنصح باستبدالها بمناطق النبض الأخرى مثل معصم اليد، أو خلف الأذنين، أو حتى خلف الركبتين، حيث تساعد هذه النقاط على توزيع الرائحة بشكل تدريجي ومستمر طوال اليوم.

كما حذر الخبراء من رش العطر مباشرة على البشرة المعرضة للشمس في منطقة الرقبة لتجنب ظهور البقع أو الحساسية.