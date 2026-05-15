وداعاً للإطلالة الباهتة.. خطوات بسيطة تمنح وجهكِ إشراقة النجمات

في إطار تقديم النصائح الجمالية والصحية، كشف خبراء العناية بالبشرة عن روتين متكامل يتضمن خطوات أساسية وعملية للحصول على بشرة مشرقة ونضرة تخطف الأنظار في المناسبات والإطلالات اليومية.



وأوضح الخبراء أن هذا الروتين يعتمد في خطوته الأولى على التنظيف العميق للبشرة باستخدام مزيل مكياج مخصص، يليه غسول لطيف لتطهير المسام من الشوائب والزيوت الزائدة.

تلي ذلك خطوة التقشير لإزالة خلايا الجلد الميتة، مما يمنح الوجه نعومة فورية ويساعد على انعكاس الضوء بشكل متساوٍ لإشراقة طبيعية.



كما شدد الخبراء على أهمية الترطيب المكثف باستخدام سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك، متبوعاً بمرطب مناسب للحفاظ على مرونة الجلد ومنع الجفاف، إلى جانب تنشيط البشرة عبر تمرير مكعب ثلج مغلف بقطعة قماش أو استخدام رذاذ الماء البارد لتضييق المسام وتحفيز الدموية.

وختاماً، ركزت النصائح على ضرورة التغذية والوقاية من خلال شرب كميات كافية من المياه، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين (C)، مع الالتزام بتطبيق الواقي الشمسي يومياً لحماية البشرة من التصبغات والحفاظ على لونها الموحد.