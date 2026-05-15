خطوات أساسية لحماية البشرة من الشمس

تُعد أشعة الشمس القوية من أبرز الأسباب المؤدية إلى التصبغات الجلدية وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لذلك ينصح خبراء العناية بالبشرة باختيار واقي الشمس المناسب وفق نوع البشرة لضمان حماية فعالة تتماشى مع الاستخدام اليومي للمكياج.

ففي حالة البشرة الدهنية، يُفضل استخدام التركيبات الخفيفة ذات القوام السائل والمطفّي (Mattifying Fluid) المعتمد على الماء، بينما تناسب البشرة الجافة المستحضرات الغنية بمكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك.

كما يُنصح بوضع كمية كافية من واقي الشمس تعادل حجم “إصبعين كاملين” لتغطية الوجه والرقبة، مع الانتظار نحو 20 دقيقة قبل تطبيق مستحضرات المكياج، لضمان امتصاص المنتج وتجنب تكتله.

ولإعادة تجديد الحماية خلال اليوم دون التأثير على الإطلالة، يمكن استخدام واقي الشمس على شكل بخاخ (Spray) أو بودرة معدنية توضع فوق المكياج مباشرة.

وفي ما يتعلق بعلاج التصبغات والكلف الناتج عن التعرض للشمس، يشير الخبراء إلى أهمية اتباع روتين ليلي مكثف يساعد على تجديد خلايا البشرة واستعادة نضارتها.

وينصح بإدخال سيروم فيتامين C ضمن الروتين الصباحي لتعزيز الحماية ضد الجذور الحرة عند استخدامه مع واقي الشمس، فيما يُستخدم ليلاً الريتينول أو حمض الكوجيك وAlpha Arbutin، وهي مكونات فعالة في تفتيح التصبغات تدريجيًا وبأمان.

كما يؤكد المختصون على أهمية الترطيب المستمر باستخدام منتجات تحتوي على السيراميد (Ceramides)، لما لها من دور في تقوية حاجز البشرة وحمايتها من تأثير الحرارة المرتفعة والرطوبة.