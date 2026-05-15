اللوك الطبيعي يتصدر صيحات مكياج الصيف

تتجه صيحات مكياج هذا الصيف نحو الإطلالة الطبيعية والخفيفة، بعيداً عن كريمات الأساس الثقيلة والبودرة الكثيفة التي قد تتسبب في تكتل المكياج وإرهاق البشرة.

ويؤكد خبراء التجميل أن البديل المثالي يتمثل في استخدام مرطب ملون خفيف أو كريم BB يمنح البشرة تغطية ناعمة ومظهراً صحياً، مع الاكتفاء بلمسات بسيطة من الكونسيلر على مناطق الهالات أو الشوائب فقط.

كما ينصح بالاعتماد على البلاشر والهايلايتر الكريمي، إذ تمتزج هذه التركيبات بسهولة مع البشرة وتمنحها إشراقة طبيعية تدوم لفترة أطول دون أن تتأثر بالحرارة.

وللحفاظ على ثبات المكياج، يُفضل وضع القليل من البودرة الشفافة على منطقة والأنف فقط، ثم استخدام بخاخ التثبيت للحصول على مظهر منتعش يدوم طوال اليوم.

وفي الوقت نفسه، تبرز المستحضرات “الهجينة” كواحدة من أبرز اتجاهات الجمال هذا الموسم، لأنها تجمع بين فوائد العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل في آن واحد.

وأصبحت منتجات السيروم الملون الغنية بحمض الهيالورونيك والنياسيناميد خياراً شائعاً، لما توفره من ترطيب وتوحيد للون البشرة مع تغطية خفيفة وطبيعية.

كما تزداد شعبية زيوت الشفاه والخدود بفضل تركيبتها الغنية بالمكونات الطبيعية، التي تمنح البشرة تورداً صحياً ولمعاناً ناعماً دون ملمس دهني، لتمنح المرأة إطلالة خفيفة ومشرقة تناسب أجواء الصيف.