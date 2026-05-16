عودة قوية لصيحات مكياج التسعينيات في عالم الموضة والجمال

Advertisement

تشهد ساحة الموضة والجمال العالمية عودة لافتة ومكثفة لأبرز صيحات المكياج التي ميزت حقبة التسعينيات (90s)، حيث بدأت هذه الملامح الكلاسيكية تسيطر مجدداً على منصات عروض الأزياء وإطلالات النجمات، ممتزجة بلمسات عصرية تمنح المظهر مزيداً من الحيوية والجاذبية.وتتمثل العودة القوية لهذا العقد الجمالي في عدة ركائز أساسية تعتمد على الجرأة والتحديد، ومن أهمها:الشفاه المحددة بجرأة (Lip Liner): تبرز مجدداً موضة تحديد الشفاه بقلم داكن (كالبني أو البني الرمادي) مع دمجها بألوان " " الفاتحة وأحمر الشفاه "المات" (غير اللامع)، مما يمنح الشفاه مظهراً أكثر امتلاءً.العيون الدخانية (Smoky Eyes): تعود العيون السموكي بدرجات الألوان الترابية والكابتشينو والرمادي الناعم، مع دمجها بلمسات برونزية وذهبية حديثة لإبراز اتساع .البشرة المخملية المات: تراجع البريق المفرط لصالح كريم الأساس غير اللامع والبودرة الشفافة التي تمنح البشرة مظهراً طبيعياً مخملياً وخالياً من الشوائب.الظلال المعدنية (Metallic Shades): رواج الجفون البراقة واللامعة التي تعكس الإضاءة بشكل ناعم، لتناسب الإطلالات المسائية والمناسبات.وتضع هذه العودة المتسارعة لجماليات التسعينيات النساء أمام خيارات جريئة تختبر مدى استعدادهن للتخلي عن الأنماط المعاصرة السائدة، وتبني الكلاسيكية المحددة التي ميزت ذلك العصر الفني الحافل.