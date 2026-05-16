دليل مختصر لحماية البشرة من التصبغات وعلاج الكلف الصيفي

تعتبر أشعة الشمس المسبب للتصبغات والشيخوخة المبكرة.

ولتأمين حماية فعالة تتوافق مع المكياج اليومي، يُنصح باختيار واقي الشمس المناسب لنوع البشرة وتطبيق روتين علاجي موجه.البشرة الدهنية: يناسبها السوائل المطفية المعتمدة على الماء.البشرة الجافة: تناسبها التركيبات الغنية بحمض الهيالورونيك.آلية التطبيق: توضع كمية تعادل "إصبعين كاملين" على الوجه والرقبة قبل 20 دقيقة من المكياج لضمان امتصاصه.التجديد اليومي: لتجديد الحماية كل ساعتين دون إفساد المكياج، يُنصح باستخدام واقي الشمس الرذاذ أو البودرة المعدنية.عند ظهور البقع الداكنة، يتطلب الأمر روتيناً طبياً يعيد للبشرة تجددها الخلوي:صباحاً: يوضع سيروم فيتامين سي قبل واقي الشمس لمضاعفة الحماية ومحاربة الجذور الحرة.ليلاً: تستخدم المستحضرات المحفزة للتفتيح الآمن مثل الريتينول، أو حمض الكوجيك.الترميم: يُنصح بالترطيب المستمر بمستحضرات تحتوي على السيراميد لإصلاح حاجز البشرة المتضرر من الحرارة والرطوبة.