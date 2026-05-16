تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

فلسفة جديدة لإعادة تعريف "البشرة الصحية" والتركيز على الملمس

Lebanon 24
16-05-2026 | 23:00
A-
A+
فلسفة جديدة لإعادة تعريف البشرة الصحية والتركيز على الملمس
فلسفة جديدة لإعادة تعريف البشرة الصحية والتركيز على الملمس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد العناية بالبشرة مجرد روتين يومي يهدف إلى الترطيب أو تنظيف الجلد، بل تحولت إلى فلسفة جمالية قائمة بذاتها تُعيد تعريف مفهوم "البشرة الصحية".
 
وفي عالم الجمال المعاصر، لم يعد التركيز مقتصرًا على صفاء البشرة أو خلوّها من العيوب، بل بات يرتكز على "ملمسها" وكيفية تفاعلها مع الضوء والحياة اليومية، حيث تحوّل الجلد نفسه إلى سطح فني حيّ يُعامل ككائن يتغير ويتطور باستمرار، وليس كغطاء خارجي.
Advertisement


وتتشكل المنظومة المتكاملة للعناية بالبشرة عبر عناصر تعمل معاً لتشمل الترطيب، التغذية، الحماية من الشمس، وتجديد الخلايا، مما أفرز ثلاثة اتجاهات رئيسية في عالم الجمال:

- فلسفة "البشرة الزجاجية": تعد من أبرز الاتجاهات الحديثة، وتهدف للوصول إلى بشرة شديدة النقاء والشفافية والإشراق. ولا تعتمد على منتج واحد بل على روتين طويل الأمد يرتكز على الترطيب العميق، التقشير اللطيف، وتعزيز حاجز البشرة الطبيعي لتعكس الضوء بسلاسة كسطح زجاجي من الداخل دون التركيز على إخفاء العيوب.
 
-مفهوم "البشرة الصحية المطفأة": يعتمد على توازن دقيق بين تخفيف اللمعان الزائد والحفاظ على الترطيب دون جفاف أو فقدان للحيوية. ويناسب هذا النوع البشرة التي تميل للإفرازات الدهنية، حيث يتم تنظيم الزيوت دون التأثير في نعومة الجلد ليمنحها مظهراً متجانساً وأنيقاً.
 
-اتجاه "البشرة النديّة": يعكس الحيوية الطبيعية والإشراقة التي تنبع من الداخل بريقاً ناعماً يشبه الرطوبة الطبيعية. ويعتمد على تعزيز الترطيب المستمر بالمرطبات والسيرومات الخفيفة، ودعم البشرة بمكونات تعزز مرونتها مثل حمض الهيالورونيك ومضادات الأكسدة.


وتحولت العناية بالبشرة إلى طقس يومي يعكس أسلوب حياة متكاملاً وجزءاً من الرفاهية الشخصية التي تعزز الصحة الجسدية والنفسية معاً. هذا التحول جعل المستهلك أكثر وعياً بمكونات المنتجات، موجهاً التركيز نحو الجودة والفعالية طويلة المدى بدلاً من النتائج الفورية، مع بروز فكرة "البشرة المتعافية" القائمة على إصلاح الحاجز الجلدي بدلاً من إخفاء مشاكله.

ويتشكل مستقبل العناية بالبشرة نحو مفهوم أعمق يرتكز على الصحة المستدامة للجلد وجماليته الطبيعية، بعيداً عن خلق بشرة مثالية بمعايير موحدة، بل بناء بشرة متوازنة تعكس خصوصية كل فرد، ليصبح الملمس هو اللغة الأساسية للصحة والجمال، والانعكاس المباشر لنمط الحياة والتوازن الداخلي.
مواضيع ذات صلة
وزارة "الأشغال" تبحث آلية جديدة لتعرفة سيارات الأجرة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لـ"فوكس نيوز": إيران ستُباد إذا هاجمت سفناً أميركية خلال عملية مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الحماية من الشمس

صلاح الحاج

اللطيف

التركي

جمال ا

بالمر

الترك

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2026-05-17
Lebanon24
00:27 | 2026-05-17
Lebanon24
16:00 | 2026-05-16
Lebanon24
14:00 | 2026-05-16
Lebanon24
09:59 | 2026-05-16
Lebanon24
06:15 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24