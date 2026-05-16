|
متفرقات
فلسفة جديدة لإعادة تعريف "البشرة الصحية" والتركيز على الملمس
Lebanon 24
16-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تعد العناية بالبشرة مجرد روتين يومي يهدف إلى الترطيب أو تنظيف الجلد، بل تحولت إلى فلسفة جمالية قائمة بذاتها تُعيد تعريف مفهوم "البشرة الصحية".
وفي عالم الجمال المعاصر، لم يعد التركيز مقتصرًا على صفاء البشرة أو خلوّها من العيوب، بل بات يرتكز على "ملمسها" وكيفية تفاعلها مع الضوء والحياة اليومية، حيث تحوّل الجلد نفسه إلى سطح فني حيّ يُعامل ككائن يتغير ويتطور باستمرار، وليس كغطاء خارجي.
وتتشكل المنظومة المتكاملة للعناية بالبشرة عبر عناصر تعمل معاً لتشمل الترطيب، التغذية،
الحماية من الشمس
، وتجديد الخلايا، مما أفرز ثلاثة اتجاهات رئيسية في عالم الجمال:
- فلسفة "البشرة الزجاجية": تعد من أبرز الاتجاهات الحديثة، وتهدف للوصول إلى بشرة شديدة النقاء والشفافية والإشراق. ولا تعتمد على منتج واحد بل على روتين طويل الأمد يرتكز على الترطيب العميق، التقشير
اللطيف
، وتعزيز حاجز البشرة الطبيعي لتعكس الضوء بسلاسة كسطح زجاجي من الداخل دون التركيز على إخفاء العيوب.
-مفهوم "البشرة الصحية المطفأة": يعتمد على توازن دقيق بين تخفيف اللمعان الزائد والحفاظ على الترطيب دون جفاف أو فقدان للحيوية. ويناسب هذا النوع البشرة التي تميل للإفرازات الدهنية، حيث يتم تنظيم الزيوت دون التأثير في نعومة الجلد ليمنحها مظهراً متجانساً وأنيقاً.
-اتجاه "البشرة النديّة": يعكس الحيوية الطبيعية والإشراقة التي تنبع من الداخل بريقاً ناعماً يشبه الرطوبة الطبيعية. ويعتمد على تعزيز الترطيب المستمر بالمرطبات والسيرومات الخفيفة، ودعم البشرة بمكونات تعزز مرونتها مثل حمض الهيالورونيك ومضادات الأكسدة.
وتحولت العناية بالبشرة إلى طقس يومي يعكس أسلوب حياة متكاملاً وجزءاً من الرفاهية الشخصية التي تعزز الصحة الجسدية والنفسية معاً. هذا التحول جعل المستهلك أكثر وعياً بمكونات المنتجات، موجهاً التركيز نحو الجودة والفعالية طويلة المدى بدلاً من النتائج الفورية، مع بروز فكرة "البشرة المتعافية" القائمة على إصلاح الحاجز الجلدي بدلاً من إخفاء مشاكله.
ويتشكل مستقبل العناية بالبشرة نحو مفهوم أعمق يرتكز على الصحة المستدامة للجلد وجماليته الطبيعية، بعيداً عن خلق بشرة مثالية بمعايير موحدة، بل بناء بشرة متوازنة تعكس خصوصية كل فرد، ليصبح الملمس هو اللغة الأساسية للصحة والجمال، والانعكاس المباشر لنمط الحياة والتوازن الداخلي.
وزارة "الأشغال" تبحث آلية جديدة لتعرفة سيارات الأجرة
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عفوية لريان حركة تشعل تفاعل المتابعين على إنستغرام
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
Lebanon 24
