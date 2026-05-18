فاجأت متابعيها... ممثلة شهيرة تتقدّم بطلب غريب إلى نقابة الصحافيين

وأصدرت النقابة بياناً أوضحت فيه تفاصيل طلب فرح يوسف، وذلك عقب مراسم العزاء التي أُقيمت مساء الأحد بعد صلاة في .وجاء في بيان النقابة: "الزملاء الأعزاء... تقدّمت الفنانة فرح يوسف بطلب رسمي الى نقابة الصحافيين يفيد بعدم رغبة الأسرة في التغطية الصحافية أو التصوير خلال عزاء والدتها، خصوصاً أن الراحلة ليست شخصية عامة".وأوضح البيان أن نقابة الصحافيين استجابت لطلب فرح يوسف، مضيفاً: "وعليه، تؤكد شعبة المصوّرين الصحافيين أنها غير مسؤولة عن أي زميل يتوجه لتغطية العزاء، كما يُمنع نهائياً ارتداء الفيست الخاص بالشعبة أو الدخول به الى مكان العزاء تحت أي ظرف... نرجو احترام رغبة الأسرة والالتزام الكامل بما ورد حفاظاً على الشكل المهني والإنساني اللائق".