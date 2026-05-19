متفرقات
من العسل إلى الطين النيلي.. وصفات منزلية للحصول على بشرة مشرقة ونضرة
Lebanon 24
19-05-2026
|
09:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تربعت خلطات الجمال الطبيعية على عرش العناية بالبشرة منذ أقدم العصور، حيث اعتمدت عليها النساء بفضل فوائدها العميقة وسهولة تحضيرها
في المنزل
. وتتنوع هذه الوصفات لتلائم المكونات الطبيعية مع احتياجات البشرة المختلفة، مانحة إياها النضارة والإشراق بعيداً عن المستحضرات الكيميائية.
ويمتد تاريخ هذه الخلطات ليعكس إرثاً توارثته الأجيال من الحضارات الفرعونية والصينية والهندية، ولا يزال يحافظ على مكانته كخيار مفضل للكثيرين في عصرنا الحالي.
وتتعدد الوصفات الشهيرة التي أثبتت فعاليتها، ومنها خلطة العسل والزبادي التي تعمل على ترطيب البشرة وتقشيرها بلطف، وخلطة القهوة مع زيت
الزيتون
لتنشيط
الدورة
الدموية وإزالة خلايا الجلد الميتة.
كما يبرز مزيج العسل والليمون كمنقٍّ طبيعي للمسام ومفتح للون البشرة، في حين يساهم قناع الخيار وماء الورد في تهدئة الجلد وتقليل الاحمرار. ولم تغب أسرار الشرق عن هذا المضمار، حيث تبرز خلطة الكركم واللبن
الهندية
الشهيرة بمنح التوهج السريع، وقناع الشاي الأخضر الصيني لتنقية الجلد، وقناع الطين النيلي المستوحى من
العهد
الفرعوني لتنظيف البشرة بعمق.
وينصح الخبراء بضرورة اتباع إرشادات محددة قبل تطبيق هذه الوصفات، وفي مقدمتها إجراء اختبار الحساسية على جزء صغير من الجلد، وتجنب الإفراط في التقشير لحماية البشرة من الجفاف، فضلاً عن أهمية تنظيف الوجه جيداً واستخدام واقي الشمس بانتظام.
ويبقى الالتزام بالمكونات الطازجة وشرب كميات كافية من الماء الركيزة الأساسية لضمان أفضل النتائج، مما يجعل من المكونات الطبيعية سبيلاً آمناً ومستداماً للحفاظ على رونق الشباب وحيوية البشرة.
