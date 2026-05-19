بتوقيع لبناني...ياسمين صبري تتألق بإطلالة ساحرة في مهرجان كان

خطفت النجمة الأنظار في خلال حضورها فعالية Miracles Night التي نظّمتها دار Chopard على هامش الـ79 من ، بإطلالة جمعت بين الجرأة والرقي بأسلوب فاخر لافت.

واعتمدت ياسمين فستاناً راقياً من توقيع المصممة جيانا يونس، تميّز بتصميم عالمي وقصة أنثوية جذابة. وجاء الفستان مصنوعاً من التول البيج النيود، تزينه خطوط سوداء متداخلة بأسلوب مبتكر يمنح إيحاءً بصرياً مستوحى من نقشة الـZebra. كما تميز بقصته الضيقة من الأعلى مع حمالات رفيعة وفتحة صدر جريئة، لينساب بعدها بقصة البحر مع ذيل ناعم أضفى لمسة من الأناقة والفخامة.

وأبرزت الخطوط السوداء المرصعة بالكريستالات الداكنة تفاصيل التصميم بأسلوب متوازن يجمع بين البساطة والرقي، ما منح الإطلالة طابعاً عصرياً مميزاً.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجوهرات فاخرة من Chopard، تضمنت عقداً مرصعاً بالألماس الأبيض بقصّات هندسية عصرية، إلى جانب خاتم ضخم أضاف مزيداً من الفخامة إلى حضورها على السجادة الحمراء.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات طبيعية ناعمة، مع مكياج سموكي بني وأحمر شفاه وردي لامع، في إطلالة أبرزت جمالها الطبيعي وأناقتها الهادئة.