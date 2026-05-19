موضة ربيع وصيف 2026.. إليكم الصيحة الأكثر رقيّاً لهذا الموسم

مع انطلاق موسم ربيع وصيف 2026، تتجه صيحات صبغات الشعر نحو البساطة والجمال الطبيعي، متخليةً عن التغييرات الجذرية الحادة. وفي هذا السياق، يتصدر "الأشقر الفرنسي" المشهد كأحد أكثر الألوان رقيّاً ونعومة، حيث يمنح الشعر إشراقة هادئة دون الحاجة إلى التفتيح القوي والمبالغ فيه.



ويتميز هذا الأسلوب بقدرته على المزج بين الفخامة والعفوية، إذ يتناغم مع لون الشعر الأساسي ويناسب معظم ألوان البشرة، فضلاً عن مساهمته في تقليل مظهر الشيب بطريقة غير ملحوظة.

Advertisement

وإلى جانب جماليته، يتفوق "الأشقر الفرنسي" بسهولة العناية به مقارنة بالدرجات الفاتحة الأخرى؛ حيث تعتمد تقنيته على خصل دقيقة وموزعة بعناية تضمن انسجام الجذور مع اللون العام، مما يمنح الشعر عمقاً وحيوية مفعمة بالجاذبية الطبيعية.