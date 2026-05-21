أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث.. ما هي؟
21-05-2026
|
09:54
مع دخول ملايين النساء حول العالم مرحلة انقطاع الطمث، تبرز أهمية
النظام الغذائي
كأداة قوية لتخفيف الأعراض المزعجة مثل الرغبة الشديدة في الطعام، والهبات الساخنة وسوء النوم.
وتشرح الدكتورة
لينيا باتيل
، خبيرة التغذية، أن التغيرات الهرمونية خلال هذه الفترة تؤدي إلى "انخفاض في تنوع بكتيريا الأمعاء"، ما يسبب الانتفاخ ومشاكل في المعدة.
لكن الحل، وفقا لها، قد يكون بسيطا ويبدأ من طبق الطعام. فبعض الأطعمة تدعم بكتيريا الأمعاء وتساعد على الهضم والامتصاص بشكل أفضل، بينما أطعمة أخرى قد تزيد الأعراض سوءا.
أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث:
بناء على نصائح الدكتورة
باتيل
، هناك سبعة أطعمة يفضل الابتعاد عنها خلال هذه المرحلة، وهي: حبوب الإفطار السكرية، والخبز الأبيض المستدير المعروف بـ"الباغل"، والخبز الأبيض العادي، وخبز التورتيلا الأبيض، والأرز الأبيض اللزج، وكعك
الأرز
(rice cakes)، وأيضا عصير الفاكهة.
وهذه الأطعمة غالبا ما تكون غنية بالكربوهيدرات المكررة والسكريات التي يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار مستويات السكر في
الدم
وتفاقم أعراض انقطاع الطمث.
البدائل الصحية الموصى بها:
تقدم الدكتورة باتيل قائمة بدائل صحية ولذيذة، منها: الشوفان المنقوع ليلة كاملة، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، والخبز المحتوي على البذور، والأرز البني، والأرز الأحمر، والأرز الأسود.
كما تنصح بتناول الكينوا، ورقائق الشوفان (oatcakes)، والمقرمشات المصنوعة من الأرز الداكن، بالإضافة إلى الفاكهة الكاملة (بدلا من عصير الفاكهة).
وتشدد الدكتورة باتيل على أن الخطوة الأولى والأهم هي تحسين كمية ونوعية الألياف في النظام الغذائي، لأن الألياف هي الغذاء المفضل لبكتيريا الأمعاء الجيدة.
وتضيف أن الألياف تساعد أيضا على الشعور بالشبع، وكلما تناولت المرأة المزيد من الأطعمة الصحيحة، قلت تلقائيا المساحة للأطعمة غير المرغوب فيها على طبقها.
أما بالنسبة للبروتين، فتوضح الطبيبة أن معظم النساء لا يتناولن كمية كافية منه، وتنصح بزيادته خاصة في وجبة الإفطار. وبما أن هضم البروتين يستغرق وقتا أطول، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنح الطاقة بشكل ثابت. وتلخص ذلك بعبارة: "إذا بدأت يومك بقوة، فأنت تهيئ نفسك للنجاح".
وتختتم الدكتورة باتيل نصائحها بالتذكير بأهمية الترطيب لصحة الأمعاء، فالجسم يتكون من 75% ماء، والدماغ من 85% ماء. وحتى الجفاف البسيط يمكن أن يؤثر سلبا على الأداء الجسدي والذهني، لذا يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا. (روسيا اليوم)
