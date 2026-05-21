كيف تحافظ الدهون الصحية على نضارة البشرة؟

Lebanon 24
21-05-2026 | 12:53
كيف تحافظ الدهون الصحية على نضارة البشرة؟
يعتقد كثيرون أن تقليل الدهون أو التوقف عن تناولها يساعد في خسارة الوزن، إلا أن الجسم يحتاج إلى الدهون الصحية للحفاظ على وظائفه الحيوية، كما تحتاج البشرة إلى الأحماض الدهنية الأساسية للحفاظ على نضارتها وصحتها.

وتُعرف هذه الأحماض بـ«الأساسية» لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بنفسه، بل يحصل عليها فقط من خلال الغذاء. ومن أبرزها أحماض «أوميغا-3» و«أوميغا-6»، اللتان تُعدان من المكونات المهمة لأي نظام غذائي يدعم صحة البشرة.

وتسهم هذه الدهون غير المشبعة في تكوين أغشية الخلايا الصحية، كما تساعد على إنتاج الحاجز الدهني الطبيعي للبشرة، ما يساهم في الحفاظ على الترطيب ومنح الجلد مظهراً أكثر امتلاءً وحيوية.

وفي حال نقص هذه الأحماض في النظام الغذائي، قد تصبح البشرة أكثر جفافاً والتهاباً، مع زيادة احتمالية ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء. ولا تقتصر فوائد الأحماض الدهنية الأساسية على تحسين مظهر البشرة فقط، بل تمتد لتدعم صحتها بشكل عام.

وتشير دراسات إلى أن هذه الأحماض قد تساعد في تقليل حساسية الجلد تجاه الشمس لدى المصابين بالتهابات جلدية ضوئية، كما يمكن أن تخفف الالتهابات المرتبطة بحب الشباب. وأظهرت أبحاث أخرى أن دمج المكمّلات الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مع أدوية الصدفية يمنح نتائج أفضل مقارنة بالعلاج الدوائي وحده.

أما أحماض «أوميغا-3» تحديداً، فقد ترتبط بفوائد صحية متعددة، من بينها تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، والمساهمة في تخفيف آلام المفاصل وأعراض الاكتئاب، إلى جانب دور محتمل في دعم المناعة والوقاية من مرض ألزهايمر.

ولتحقيق أقصى استفادة صحية للبشرة والجسم، ينصح الخبراء بتحقيق توازن بين «أوميغا-3» و«أوميغا-6»، إذ إن كثيراً من الأنظمة الغذائية الحديثة تحتوي على كميات مرتفعة من «أوميغا-6» مقابل نقص واضح في «أوميغا-3».

وتوجد أحماض «أوميغا-3» في أطعمة مثل السلمون، والماكريل، والسردين، والجوز، وبذور الكتان، والصويا، والبيض المدعّم، بينما تتوفر «أوميغا-6» بكثرة في زيوت الطهي، والمخبوزات، والحبوب، والدواجن.

ويبقى النظام الغذائي المتوازن، الذي يجمع بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، أساساً مهماً للحفاظ على صحة الجسم وبشرة نضرة ومشرقة.

