|
المرأة

أسرار طبيعية للعناية بالشعر

Lebanon 24
21-05-2026 | 16:00
أسرار طبيعية للعناية بالشعر
يُعد الشعر أحد أبرز عناصر الجمال، لذلك يتجه الكثيرون إلى البحث عن طرق طبيعية وآمنة للعناية به بعيداً عن المواد الكيميائية. وتساعد الخلطات الطبيعية على تغذية الشعر من الجذور، وتقويته، وتحسين مظهره وصحته العامة، إضافة إلى ترطيبه، والحد من تساقطه، ومنحه نعومة ولمعاناً يدومان لفترة أطول.

وفيما يلي مجموعة من أبرز الخلطات الطبيعية المستخدمة لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه.

خلطات لتطويل الشعر

يُستخدم عدد من الوصفات الطبيعية لتحفيز نمو الشعر، من أبرزها زيت الخروع مع زيت جوز الهند، حيث يُخلط الزيتان معاً ويُسخن المزيج قليلاً ثم يُدلك به فروة الرأس لمدة 10 دقائق ويُترك لساعتين قبل غسله، إذ يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية البصيلات. كما تُستخدم خلطة البصل والعسل، حيث يُستخرج عصير البصل ويُخلط مع العسل ثم يُوضع على فروة الرأس مع تدليك خفيف لمدة 5 دقائق ويُترك لمدة نصف ساعة قبل الغسل، ويُعتقد أنه يساهم في تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

خلطات لتكثيف الشعر
للتعامل مع الشعر الخفيف يمكن استخدام ماسك البيض الذي يُخلط مع قطرات من الليمون ويوضع على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله، حيث يساعد في تعزيز تغذية الشعر وزيادة كثافته. كما تُستخدم الحلبة بعد نقعها وطحنها وتطبيقها على فروة الرأس لمدة 40 دقيقة قبل الغسل، إذ تساهم في تقوية الجذور وتحفيز نمو شعر جديد.

خلطات لتنعيم الشعر
تساعد الألوفيرا على ترطيب الشعر ومنحه نعومة، حيث يُوضع جل الصبار على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر، بينما تُستخدم خلطة الأفوكادو مع زيت جوز الهند بعد هرس الأفوكادو وخلطه بالزيت ثم وضعه على الشعر لمدة 30 دقيقة قبل الغسل، مما يساعد على تغذية الشعر الجاف وإعادة نعومته.

نصائح مهمة

للحصول على أفضل النتائج يُنصح بالاستمرار في استخدام الخلطات مرة إلى مرتين أسبوعياً، وغسل الشعر بماء فاتر، وتجنب الحرارة العالية وأدوات التصفيف قدر الإمكان، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء لدعم صحة الشعر من الداخل.

وفي الختام تُعد الخلطات الطبيعية خياراً فعالاً وآمناً للعناية بالشعر، إذ تساعد على تحسين مظهره وصحته بشكل تدريجي مع الاستخدام المنتظم.

