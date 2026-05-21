ميركل تُعيد فتح ملف المرأة الإيرانية برسالة مؤثرة من برلين

لفتت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل الأنظار إلى قضية المرأة خلال مشاركتها في فعالية إطلاق كتاب «في شوارع طهران» للكاتبة الإيرانية التي تكتب باسم مستعار «نيلا»، وذلك في قاعة برلينر إنسامبل بالعاصمة برلين، وفق ما نقلته مجلة «شبيغل» الألمانية.

وخلال الفعالية، قدّمت ميركل الكتاب وحذّرت من ضرورة عدم تجاهل معاناة النساء والفتيات في ، مؤكدة أهمية تسليط الضوء على نضالهن من أجل الحرية والكرامة الإنسانية في ظل ما وصفته بالقمع المستمر. وقالت إن من المهم أن تدرك إيران أنهن لسن وحدهن في هذا النضال.

وأشارت ميركل إلى أنها ترددت في البداية بشأن المشاركة في الحدث بعد ابتعادها عن العمل السياسي، موضحة أنها لم تعد تملك أي دور تنفيذي أو قدرة مباشرة على التأثير في التطورات داخل إيران.

وأضافت أنها قرأت الكتاب في جلسة واحدة، ووصفت محتواه بأنه مؤثر وملهم، وهو ما دفعها إلى حضور الفعالية وتسليط الضوء على رسالة العمل الأدبي.

وبحسب «شبيغل»، فإن الكاتبة «نيلا» تعيش حالياً في المنفى بعد مغادرتها إيران هذا العام، وقد كتبت روايتها بوصفها شهادة أدبية وسياسية عن الاحتجاجات التي اندلعت ضمن حركة «المرأة، الحياة، الحرية» عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.

ويروي الكتاب تفاصيل عن واقع القمع والاحتجاج في إيران، وتأثيره على الحياة اليومية للنساء، مع التركيز على أشكال الفردية والجماعية في مواجهة القيود المفروضة عليهن.

ويقدّم العمل مزيجاً بين السرد الشخصي والتاريخ والأسطورة، مسلطاً الضوء على جذور الحركة الاحتجاجية باعتبارها امتداداً لعقود من التوترات الاجتماعية والسياسية، وليس حدثاً معزولاً.

وقد تُرجم الكتاب إلى الألمانية على يد الكاتبة آسال دردان، وصدر عن دار نشر «بفاونينسل»، فيما شاركت المترجمة أيضاً في الفعالية.

وفي ختام حديثها، قالت ميركل إن قراءة الكتاب أعادتها إلى ذكريات طفولتها في الشرقية، حيث شبّهت تجربة الكاتبة بما عاشته من شعور بالأمان داخل أسرتها رغم الظروف السياسية آنذاك، معتبرة أن الرواية حملت بعداً إنسانياً عميقاً أثّر فيها بشكل شخصي.