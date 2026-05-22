بعد انتشار خبر الانفصال.. صمت اصالة يثير التساؤلات

أثارت الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، على ، حول انفصال الفنانة عن زوجها الشاعر ، حالة واسعة من الجدل، خاصة بعد انتشار شائعات تؤكد انتهاء زواجهما الذي استمر نحو خمس سنوات.وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من أصالة أو فائق حسن، سواء بالتأكيد أو النفي، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات والتساؤلات بين الجمهور والمتابعين، لا سيما أن هذه ليست المرة الأولى التي تطارد فيها شائعات الانفصال هذا ، إذ سبق أن انتشرت مشابهة خلال فترات سابقة، وكانا أحياناً يردّان عليها بالنفي، ويتجاهلانها في أحيان أخرى.