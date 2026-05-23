وداعاً للمبالغة في اللمعان.. مكياج "الجلد السويدي" الذي اكتسح صيحات التجميل؟

تشهد صيحات التجميل والمكياج تحولاً نحو البساطة الراقية والعصرية، حيث تتجه الأنظار نحو توازن يجمع بين الإشراقة الطبيعية والملمس المخملي، وهو ما يُعرف بمكياج "تأثير الجلد ".ويأتي هذا الأسلوب كبديل وسط يوازن بين البشرة المطفية بالكامل واللمعان الزائد، بهدف تقليل مظهر المسام واللمعان مع الحفاظ على إشراقة طبيعية تمنح الوجه مظهراً ناعماً وصحياً كفلتر طبيعي.

وتعتمد هذه الإطلالة الرائجة على خمس خطوات أساسية تشمل: الترطيب المتوازن مع البرايمر، استخدام كريمات الأساس الخفيفة أو الـ BB Cream لتغطية شفافة، التطبيق الموضعي والمحدود للكونسيلر، وضع طبقة خفيفة من البودرة في مناطق اللمعان، واعتماد درجات طبيعية وتركيبات كريمية للبلاشر والهايلايتر.