التدخل المبكر أساس النجاح.. طرق لإعادة إنبات الشعر وتنشيط البصيلات

تُعد مشكلة فراغات مقدمة الرأس وتراجع خط الشعر الأمامي من التحديات الشائعة التي تؤثر على الجنسين على حد سواء، وتتعدد مسبباتها بين العوامل الوراثية، والتغيرات الهرمونية، والتوتر، وسوء التغذية، فضلاً عن العادات الخاطئة كالتسريحات المشدودة والاستخدام المفرط للحرارة والمواد الكيميائية.



ويؤكد خبراء الجلدية إمكانية تدارك هذه المشكلة وعلاجها في حال التدخل المبكر والالتزام بالخطة العلاجية المناسبة تحت إشراف طبي، حيث تتنوع الحلول المتاحة بين العلاجات الموضعية كـ"المينوكسيديل" لتنشيط البصيلات، والإجراءات غير الجراحية مثل حقن "البلازما الغنية بالصفائح" لتقوية جذور الشعر، وصولاً إلى الحل الجراحي المتمثل في "زراعة الشعر" للحالات المتقدمة.

كما يؤدي اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب العناية اللطيفة بفروة الرأس، دوراً رئيساً في الحد من التساقط وتحفيز النمو مجدداً.