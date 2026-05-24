تفاصيل مُؤثّرة... ماذا كشفت إلهام شاهين عن وفاة والدتها؟

Advertisement

كشفت الفنانة ، للمرة الأولى، عن تفاصيل إنسانية وخاصة ومؤثرة تتعلق بوفاة والدتها، وقالت خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج " ": "عندما غيّب الموت والدتي في تمام الساعة الثانية صباحًا، أصر الأطباء على نقلها إلى ثلاجة المستشفى، لكني توسلت إليهم ورجوتهم أن يتركوها مكانها في الفراش حتى الصباح".وأضافت أنها قضت أصعب 7 ساعات في حياتها مستلقية في حضن والدتها المتوفاة، وأضافت: "نمت بجوارها من الثانية ليلاً وحتى التاسعة صباحًا، وبقيت أتحدث إليها مطولاً لشعوري اليقيني بأنها تسمعني وتشعر بوجودي".وتابعت: "فجأة، شعرت بأنها تتنفس، وظننت أنني أصبت بالجنون من الصدمة، لولا أن ابنة خالتي الجالسة بجواري أكدت رؤيتها للأمر ذاته.. هرعت إلى الطبيب لعمل إنعاش سريع للقلب، لكنه أكد لي في النهاية أنها توفيت". (ارم نيوز)