تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

نجمة عالمية تكشف الحقيقة للمرة الاولى.. هل خضعت لعمليات تجميل؟

Lebanon 24
25-05-2026 | 01:34
A-
A+
نجمة عالمية تكشف الحقيقة للمرة الاولى.. هل خضعت لعمليات تجميل؟
نجمة عالمية تكشف الحقيقة للمرة الاولى.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تصدّرت النجمة العالمية آن هاثاواي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن كسرت صمتها للمرة الأولى بشأن الشائعات المتداولة حول خضوعها لعمليات تجميل وشدّ وجه، مؤكدة أن معظم ما يتم تداوله مجرد افتراضات لا تستند إلى حقائق.
Advertisement

في مقابلة حديثة مع مجلة Elle، تحدثت بصراحة عن الجدل الدائر حول مظهرها الشبابي، موضحة أنها فضّلت لسنوات تجاهل التعليقات وعدم الرد عليها، إلا أن حجم التكهنات دفعها أخيراً إلى توضيح الحقيقة.

وقالت هاثاواي: "نحن نعيش في زمن يشعر فيه الناس بثقة كبيرة عند افتراض أن ما يعتقدونه هو حقيقة، وأحياناً يكون ذلك صحيحاً وأحياناً لا". وأضافت أن الشائعات أصبحت مشتتة للغاية، الأمر الذي جعلها تشعر بالحاجة إلى توضيح موقفها أمام الجمهور.

وجاء حديث النجمة بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور على الإنترنت ادّعى البعض أنها دليل على خضوعها لعملية شدّ وجه، خاصة بعد ظهورها بإطلالة مختلفة خلال جولات الترويج لفيلم The Devil Wears Prada 2.

وأوضحت هاثاواي أن إحدى الإطلالات التي أثارت الجدل لم تكن سوى نتيجة لتصفيفة شعر تعتمد على ضفيرتين تمنحان الوجه مظهراً أكثر رفعاً وانتعاشاً، قائلة: "أردت أن أوضح أنني لم أتخذ قراراً طبياً ضخماً… إنها مجرد ضفيرتين".

ورغم نفيها خضوعها لأي إجراء تجميلي مؤخراً، فإن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار لم تستبعد فكرة اللجوء إلى الجراحة التجميلية مستقبلاً، حيث قالت بصراحة: "قد أخضع لشدّ وجه في يوم من الأيام".

 
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى.. نجمة عالمية تتحدث عن لحظة اكتشافها إصابتها بسرطان الثدي!
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعاقدها على حملة إعلانية جديدة.. هل خضعت هذه الفنانة لعملية تجميل جديدة في الأنف؟
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن أحد منفذي هجوم سان دييغو "المروع"
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خطط لاستهداف طائرة السيسي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
lebanon 24
Lebanon24
25/05/2026 10:39:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

أوسكار

الجراح

إنترنت

بيرة

جولا

إنتر

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:26 | 2026-05-25
Lebanon24
23:00 | 2026-05-24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-24
Lebanon24
14:09 | 2026-05-24
Lebanon24
10:15 | 2026-05-24
Lebanon24
09:06 | 2026-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24