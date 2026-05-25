نجمة عالمية تكشف الحقيقة للمرة الاولى.. هل خضعت لعمليات تجميل؟

تصدّرت النجمة العالمية آن هاثاواي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن كسرت صمتها للمرة الأولى بشأن الشائعات المتداولة حول خضوعها لعمليات تجميل وشدّ وجه، مؤكدة أن معظم ما يتم تداوله مجرد افتراضات لا تستند إلى حقائق.في مقابلة حديثة مع مجلة Elle، تحدثت بصراحة عن الجدل الدائر حول مظهرها الشبابي، موضحة أنها فضّلت لسنوات تجاهل التعليقات وعدم الرد عليها، إلا أن حجم التكهنات دفعها أخيراً إلى توضيح الحقيقة.وقالت هاثاواي: "نحن نعيش في زمن يشعر فيه الناس بثقة كبيرة عند افتراض أن ما يعتقدونه هو حقيقة، وأحياناً يكون ذلك صحيحاً وأحياناً لا". وأضافت أن الشائعات أصبحت مشتتة للغاية، الأمر الذي جعلها تشعر بالحاجة إلى توضيح موقفها أمام الجمهور.وجاء حديث النجمة بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور على الإنترنت ادّعى البعض أنها دليل على خضوعها لعملية شدّ وجه، خاصة بعد ظهورها بإطلالة مختلفة خلال جولات الترويج لفيلم The Devil Wears Prada 2.وأوضحت هاثاواي أن إحدى الإطلالات التي أثارت الجدل لم تكن سوى نتيجة لتصفيفة شعر تعتمد على ضفيرتين تمنحان الوجه مظهراً أكثر رفعاً وانتعاشاً، قائلة: "أردت أن أوضح أنني لم أتخذ قراراً طبياً ضخماً… إنها مجرد ضفيرتين".ورغم نفيها خضوعها لأي إجراء تجميلي مؤخراً، فإن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار لم تستبعد فكرة اللجوء إلى الجراحة التجميلية مستقبلاً، حيث قالت بصراحة: "قد أخضع لشدّ وجه في يوم من الأيام".